Nouvel An en France : sécurité accrue à Paris

Parisiens et touristes étaient rassemblés sur les Champs-Élysées sous haute surveillance, lundi, en vue de célébrer le Nouvel An.

La préfecture de Paris a resserré la sécurité pour la soirée. Il fallait montrer patte blanche pour accéder à la célèbre avenue. Les sacs étaient fouillés et l'alcool était interdit.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a déclaré que les mesures de sécurité additionnelles étaient rendues nécessaires par les menaces d'attentats terroristes et de manifestations non annoncées.

Plus de 12 000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés, pour faire face à d'éventuels actes terroristes et manifestations des « gilets jaunes ».

Le mouvement de contestation des gilets jaunes a lancé un appel pour une « manifestation festive » appelée « Le réveillon des gilets jaunes sur les Champs-Élysées ».

Le ministre Castaner a appelé les manifestants à réfléchir aux conséquences avant de causer du désordre en cette soirée de fête.

« Celles et ceux qui, ce soir, obligeront nos forces de l'ordre à se déplacer du périmètre des Champs-Élysées, où près de 300 000 personnes sont attendues et doivent être sécurisées, prendront le risque de menacer la sécurité de ceux qui viendront faire la fête », a déclaré M. Castaner.

Le président de la France, Emmanuel Macron, a offert ses voeux du Nouvel An à ses concitoyens dans une vidéo diffusée en ligne. Il en a profité pour servir une mise en garde aux « gilets jaunes », qui remettent bruyamment en question plusieurs de ses réformes.

Il leur a clairement fait savoir que son gouvernement n'entendait pas du tout reculer.

« Les résultats ne peuvent pas être immédiats et l'impatience, que je partage, ne saurait justifier aucun renoncement, a-t-il affirmé. Le gouvernement, dans les prochains mois, devra poursuivre ce travail pour changer en profondeur les règles de l'indemnisation du chômage afin d'inciter davantage à reprendre le travail ; l'organisation du secteur public pour le rendre plus efficace ; et notre système de retraite pour le rendre plus juste. »

Les secteurs de la tour Eiffel, du Trocadéro et du Champ-de-Mars seront aussi étroitement surveillés par les forces de l'ordre.

Un spectacle de lumières, sous le thème de la fraternité, doit être présenté sur l'Arc de Triomphe un peu avant minuit.