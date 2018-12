Gilets jaunes: démarrage timide pour le 7e week-end de mobilisation

Agrandir

Le mouvement, qui dure depuis un mois et demi, a largement décru ces dernières semaines : 38 600 manifestants le 22 décembre, contre 66 000 une semaine plus tôt et 282 000 pour la première journée de mobilisation le 17 novembre, d'après les chiffres du gouvernement.

Photo ZAKARIA ABDELKAFI, AFP