Attentat de Strasbourg: opération policière pour retrouver le tireur

Des policiers lourdement armés et protégés par des boucliers progressent groupés, pénétrant dans des maisons, armes automatiques au poing dans ce quartier proche du centre-ville où Cherif Chekatt s'était enfui après avoir tué trois personnes et en avoir blessé 13 autres mardi soir.

« Il s'agit d'une levée de doute comme il y en a eu plusieurs depuis 36 heures. Cela n'est pas un signalement et cela ne veut rien annoncer, laissons l'enquête se poursuivre », a déclaré le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, devant le Sénat.

Celui-ci doit revenir à Strasbourg « en fin de journée », à la « demande » du président Emmanuel Macron.

En attendant, Cherif Chekatt reste l'homme le plus recherché de France. La police nationale a lancé mercredi soir un appel à témoins pour retrouver cet « individu dangereux » de 1,80 m, « peau mate », « corpulence normale » et qui présente une « marque sur le front ». Toute personne en possession « d'informations permettant de le localiser » est appelée à composer le 197.

Le marché de Noël, qui attire chaque année deux millions de touristes, a été fermé mercredi et l'est encore jeudi : toutes les illuminations de la ville ont été éteintes et le grand sapin de 30 m de haut qui domine la place Kléber n'est plus éclairé.

Avec Cherif Chekatt en fuite, le préfet du Bas-Rhin, Jean-Luc Marx, estime que les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes pour une réouverture.

Blessé au bras

Si peu de personnes étaient dans les rues mercredi, les Strasbourgeois reprenaient leurs habitudes jeudi. Les écoles, médiathèques, piscines ou gymnases ont rouvert. En revanche, les animations et événements prévus dans l'espace public ont été annulés et les marchés en extérieur fermés.

Un temps de prière oecuménique est prévu à 18 h, heure locale, à la cathédrale.

Sur la place Kléber et sur les lieux de l'attaque, des passants ont commencé à rendre hommage aux victimes par des inscriptions « Je suis Strasbourg », des bougies et pétales de roses.

Né à Strasbourg et fiché « S » (« sûreté de l'État ») pour sa radicalisation islamiste, Cherif Chekatt, 29 ans, a un passé judiciaire très lourd avec pas moins de 27 condamnations. Il est soupçonné d'avoir ouvert le feu mardi peu avant 20 h dans des rues commerçantes du centre historique de Strasbourg, alors que le marché de Noël allait fermer.

L'assaillant, équipé d'une arme de poing et d'un couteau, a ensuite échangé des tirs avec les forces de l'ordre, qui l'ont blessé au bras.

Dans des circonstances encore floues, il est parvenu à prendre un taxi pour se rendre dans le quartier du Neudorf, où a eu lieu un nouvel échange de tirs avec la police, avant qu'il ne disparaisse.

Au total, 720 membres des forces de l'ordre sont à sa recherche.

« Mobilisation exceptionnelle de moyens »

Des témoins ont entendu Cherif Chekatt crier « Allah Akbar », et la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie des faits.

L'assaillant compte 67 antécédents judiciaires, dont des condamnations en France, Allemagne et Suisse pour des faits de droit commun. Il était inscrit au Fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) et faisait l'objet d'un suivi de la DGSI.

Mardi matin, quelques heures avant l'attentat, il devait être interpellé par les gendarmes dans le cadre d'une enquête de droit commun, mais a échappé à cette arrestation.

Près de 48 heures après les faits, il n'est pas certain que Cherif Chekatt soit encore en France. Les enquêteurs ont pensé un moment qu'il pouvait avoir passé la frontière et s'être réfugié à Kehl, juste de l'autre côté du Rhin. Une intervention des polices française et allemande n'a pas permis de retrouver sa trace mercredi matin.

Le parquet général allemand a toutefois ouvert une procédure à son encontre, pour meurtre, tentative de meurtre ainsi que coups et blessures graves, car beaucoup de touristes venus d'Allemagne étaient au marché de Noël lors de l'attaque et ont subi des traumatismes.

La Suisse, à 130 km au sud de Strasbourg, a aussi renforcé ses mesures de sécurité à la frontière.

Mardi soir, les autorités ont déclenché sur toute la France le niveau « urgence attentat », le plus haut niveau du plan Vigipirate, permettant « la mobilisation exceptionnelle de moyens » le temps de la recherche d'un assaillant.