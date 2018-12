Strasbourg: la France traque le suspect

Des centaines de policiers et de soldats français traquaient mercredi un extrémiste présumé qui a ouvert le feu près d'un des marchés de Noël les plus célèbres d'Europe, faisant deux morts et 12 blessés dans la ville de Strasbourg, dans l'est du pays.

Une autre victime est en état de mort cérébrale.

Des responsables du syndicat de la police ont identifié l'agresseur présumé comme étant Chérif Chekatt, un homme de 29 ans qui traîne un lourd casier judiciaire pour des crimes comprenant un vol à main armée. Les deux responsables ont parlé sous condition d'anonymat parce qu'ils n'étaient pas autorisés à discuter publiquement des détails de la vaste enquête en cours.

Un responsable du ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez, a déclaré que cet homme avait été radicalisé en prison et qu'il était surveillé par les services de renseignement français depuis sa sortie de prison fin 2015, en raison de son extrémisme religieux présumé.

M. Nunez a déclaré à la radio France-Inter que la police avait tenté d'arrêter l'homme mardi matin, quelques heures avant la fusillade, pour tentative de meurtre. Il n'était pas chez lui, mais cinq autres personnes ont été arrêtées, ont annoncé les autorités.

Le président Emmanuel Macron a convoqué une réunion d'urgence à l'Élysée mercredi pour discuter de la situation.

Le gouvernement a relevé le niveau d'alerte de sécurité et envoyé des renforts de police à Strasbourg, où plus de 350 membres des forces de l'ordre participent à la vaste chasse à l'homme.

Des responsables de la police ont indiqué que le suspect avait été blessé dans une fusillade avec des soldats après l'attaque de mardi soir, mais qu'il s'était échappé, et un haut responsable a prévenu qu'il a pu fuir vers l'Allemagne voisine.

Une enquête terroriste a été ouverte, mais le motif de l'attaque n'est pas clair. M. Nunez a révélé que huit des blessés étaient dans un état grave et le maire de la ville a déclaré que certains avaient été blessés à la tête.

Des témoins ont décrit des coups de feu et des cris après que le tireur eut ouvert le feu autour du marché de Noël mardi soir dans une ville qui abrite le Parlement européen et se considère comme une capitale de l'Europe, et se présente comme la « capitale de Noël ». Pendant plusieurs heures, des zones de la ville ont été confinées.

Des témoins affirment que le suspect a crié « Dieu est grand ! » au moment de tirer.

L'agresseur présumé avait également un casier judiciaire en Allemagne. Il a été reconnu coupable de vol qualifié dans ce pays en 2016 et condamné à deux ans et trois mois d'emprisonnement pour avoir pénétré de force dans un cabinet dentaire et une pharmacie dans deux villes allemandes.

La police était déployée en force à Strasbourg, une ville située à environ 500 kilomètres à l'est de Paris, à la frontière entre la France et l'Allemagne, mercredi matin. Le marché de Noël, une tradition du temps des Fêtes là-bas, a été fermé. Le marché a été ciblé par un complot lié à Al-Qaida au tournant du millénaire.

La France a relevé son degré d'alerte à « Urgence attentat » dans la foulée de la fusillade. Selon le site du ministère de l'Intérieur, le niveau Urgence attentat « déclenche un état de vigilance et de protection maximal » et « est associé à des mesures additionnelles contraignantes ».

Les contrôles à la frontière seront d'ailleurs renforcés, a indiqué le ministre.

Le préfet de la région Grand Est et du Bas-Rhin a révélé que l'individu était « fiché S », ce qui signifie qu'il était recherché par les autorités parce qu'on le soupçonnait de visées terroristes ou d'atteinte à la sûreté de l'État, selon le site du ministère de l'Intérieur.

Le porte-parole de l'armée française, le colonel Patrik Steiger, a indiqué que le tireur n'avait pas cherché à s'attaquer aux soldats qui patrouillaient dans les environs ; il s'en serait plutôt pris aux civils.

La France a été touchée par plusieurs attaques perpétrées par des extrémistes, dont les attentats de 2015 à Paris, et l'attaque au camion-bélier à Nice en 2016.

Les dirigeants internationaux n'ont pas tardé à déplorer cette autre attaque en sol français.

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a exprimé ses pensées à l'égard des victimes du drame.

« Strasbourg est par excellence une ville symbole de la paix et de la démocratie européennes. Des valeurs que nous défendrons toujours. La Commission se tient aux côtés de la France », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

La première ministre britannique, Theresa May, a quant à elle déclaré sur Twitter qu'elle était « choquée et attristée de la terrible attaque à Strasbourg ».

Au Canada, le premier ministre, Justin Trudeau, s'est lui aussi tourné vers Twitter pour offrir ses condoléances.

« Nos valeurs et nos traditions ne seront jamais vaincues par des actes aussi lâches. Nos pensées accompagnent toutes les personnes touchées », a affirmé M. Trudeau.

Le premier ministre du Québec, François Legault, s'est lui aussi dit « profondément attristé » par cet « acte de terreur ».

« Au nom du gouvernement du Québec, j'offre toutes mes pensées et mes sympathies à ceux et celles qui sont touchés de près ou de loin par cette tragédie », a-t-il ajouté.

19 h 50, Chérif C. ouvre le feu dans les allées du marché de Noël

Mardi à 19 h 50, Chérif C., un ancien détenu radicalisé de 29 ans, ouvre le feu en plusieurs endroits du marché de Noël de Strasbourg, fréquenté chaque année par deux millions de visiteurs : deux personnes meurent et un blessé est en état de mort cérébrale.

Tentative d'interpellation au matin

Une opération a lieu à son domicile dans le quartier des Poteries, dans l'ouest de la ville. Les enquêteurs sont sur la piste de cet individu radicalisé et connu pour des faits de droit commun, soupçonné d'être l'instigateur d'une tentative d'assassinat en août 2018 dans le cadre d'un vol qui aurait mal tourné.

Les enquêteurs ne trouvent pas sa trace, mais découvrent un important arsenal : une grenade défensive, une arme 22 Long Rifle chargée, des munitions et 4 couteaux.

Terreur au marché de Noël

Comme chaque début de soirée de décembre à Strasbourg, les allées du marché de Noël, dédale de quelque 300 chalets de bois qui vendent vin chaud et produits locaux dans le coeur de la ville, sont bondées.

Vers 19 h 50 (13 h 50 à Montréal), Chérif C. ouvre le feu sur des passants avec un pistolet automatique rue des Orfèvres, artère commerçante située à quelques dizaines de mètres de la cathédrale de Strasbourg.

Il évolue rapidement dans ce quartier piétonnisé de l'hypercentre, empruntant successivement plusieurs rues et ruelles.

Tout au long de son parcours, il tire avec son arme de poing et utilise un couteau pour blesser et donner la mort. De nombreuses personnes évacuent le centre-ville à la hâte, tandis que des témoins entendent l'assaillant crier « Allah Akbar ».

Sur son chemin, il croise quatre militaires assurant la sécurité du marché, alertés par les tirs. L'homme fait feu dans leur direction, la patrouille riposte et le blesse au bras, mais il parvient à s'échapper.

Chérif C. s'engouffre dans un taxi et quitte la « Grande-Ile » (le centre historique) peu après 20 h.

A 13 h mercredi, un bilan faisait état de 2 morts, une personne en état de mort cérébrale et 12 blessés dont plusieurs en urgence absolue.

La fuite

Selon le récit d'une source proche du dossier, Chérif C. a été déposé en taxi dans le quartier du Neudorf, dans le sud de la ville.

Entendu comme témoin, le chauffeur de taxi a indiqué que l'homme lui avait demandé de le conduire dans ce quartier, sans donner d'adresse précise. L'individu, pour justifier ses blessures, a évoqué son passage à l'acte auprès du chauffeur.

Aux alentours de 20 h 20, il est aperçu marchant, toujours dans le quartier de Neudorf. Il y rencontre des policiers qui lui intiment l'ordre de s'arrêter.

Cherif C. tire dans leur direction et prend de nouveau la fuite. Mais des policiers retrouvent sa trace et les échanges de tirs reprennent. Encore une fois, il réussit à échapper aux forces de l'ordre et s'évanouit dans la nature.

La traque

Un hélicoptère survole la zone jusque tard dans la nuit, sans succès. Les nombreux enquêteurs mis sur sa piste réalisent plusieurs perquisitions dans les lieux qu'il fréquente, notamment dans le quartier des Poteries, où il vivait seul.

Quatre proches de Chérif C. étaient toujours en garde à vue à la mi-journée mercredi.

Plus de 600 membres des forces de sécurité sont aux trousses de l'assaillant, avec l'aide des équipes d'élite de la police et de la gendarmerie, ainsi que des éléments de l'opération Sentinelle.