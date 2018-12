Le tireur de Strasbourg est un radicalisé au lourd passé judiciaire

Identifié, mais toujours en fuite, l'auteur présumé de l'attaque qui a fait trois morts et 13 blessés mardi soir en France dans le Marché de Noël de Strasbourg (est), est un homme de 29 ans qui s'est radicalisé et présente un lourd passé judiciaire.

L'homme a été blessé par des militaires du dispositif de sécurité Sentinelle avant de prendre la fuite.

Selon une photo d'identité consultée par l'AFP, le suspect a les yeux et les cheveux noirs, sourcils épais, et courte barbe.

Des témoins de l'attaque l'ont entendu crier « Allah Akbar », selon le procureur chargé de l'enquête.

« Il était pas à fond dans l'islam », a pourtant dit à l'AFP un homme de 22 ans qui habite dans la même petite cité d'immeubles en banlieue de la ville de Strasbourg. Ce voisin décrit un homme « discret, pas baraqué », qui habitait seul dans un petit appartement. Ses parents habitent aussi le quartier, précise-t-il.

Son immeuble, devant lequel étaient postés mercredi matin trois policiers et qui se situe au fond de cette petite cité de barres HLM, est particulièrement délabré et décrit comme un « immeuble de transit » par les voisins.

Né à Strasbourg en 1989, le tireur est fiché S depuis 2016 par les services antiterroristes, après un passage en prison de 2013 à 2015 au cours duquel il a attiré l'attention des services de renseignements pour des violences, pour la radicalisation de sa pratique religieuse, et son prosélytisme.

C'est à ce titre qu'il était suivi de « manière assez sérieuse » depuis sa sortie de prison fin 2015, a expliqué le secrétaire d'État à l'Intérieur Laurent Nuñez.

S'il a un casier judiciaire « assez important » (violences, vols, destructions...), ce « radicalisé » n'a « jamais été connu pour des délits liés au terrorisme », a insisté M. Nuñez, démentant que l'homme avait essayé de se rendre en Syrie.

Le secrétaire d'État a aussi appelé à la prudence quant à la motivation terroriste, pour l'heure « pas encore établie » même si la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête.

Prison en France et en Allemagne

En prison, l'homme « incitait à la pratique de la religion sous une forme radicale, mais rien ne permettait de détecter un passage à l'acte dans sa vie courante », a ajouté le secrétaire d'État.

Sur son parcours carcéral, la ministre française de la Justice Nicole Belloubet a précisé qu'il avait « effectué en France deux peines de prison de deux ans chacune, qu'il avait purgées ». « Il est sorti (de prison) il y a trois ans, de sa dernière condamnation », a-t-elle ajouté.

Avant l'attaque de mardi, le fuyard était déjà recherché dans une affaire de vol à main armée avec « sa bande de malfrats » en août 2018 « qui aurait mal tourné », avec une tentative d'homicide, selon une source proche.

Il devait pour cette affaire être interpellé mardi matin par les forces de l'ordre, mais l'homme n'était pas chez lui. Une grenade et un pistolet ont été retrouvés à son domicile.

Selon les autorités allemandes, le suspect a aussi été condamné en Allemagne à « 2 ans et 3 mois de prison en 2016 pour cambriolages ». Il a purgé un peu plus d'un an en Allemagne avant d'être expulsé en France.

Chasse à l'homme

Selon le journal Tagesspiegel, il avait cambriolé un cabinet dentaire dans la ville de Mayence en 2012, où il avait notamment dérobé de l'argent liquide et des dents en or. Quatre ans plus tard, il s'en était pris à une pharmacie à Engen, près du lac de Constance.

L'assaillant « a semé la terreur » peu avant 20 h (14h00 à Montréal), a indiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui s'est déplacé à Strasbourg. Trois personnes sont mortes et 13 ont été blessées, selon un nouveau bilan officiel.

Selon le maire de Strasbourg, un touriste d'origine thaïlandaise compte parmi les victimes. Le marché de Noël de Strasbourg attire chaque année deux millions de visiteurs venus du monde entier.

Plus de 600 membres des forces de sécurité sont aux trousses de l'assaillant, avec l'aide des équipes d'élite de la police et de la gendarmerie, ainsi que des éléments de l'opération Sentinelle, une force militaire créée après les attentats de janvier 2015 à Paris.

Cette importante mobilisation intervient au moment où les forces de l'ordre sont déjà grandement mises à contribution en raison de la crise des « gilets jaunes », dont les dernières manifestations ont été émaillées de violences. Les appels se sont multipliés pour que les « gilets » renoncent à une nouvelle manifestation, samedi à Paris.

« La boule au ventre »

M. Castaner a précisé que l'auteur de l'attaque était « très défavorablement connu pour des faits de droit commun, pour lesquels il a déjà fait l'objet de condamnations en France et en Allemagne et pour lesquels il a purgé ses peines ».

Selon une source proche du dossier, le suspect, un homme de 29 ans, devait être interpellé mardi matin par les gendarmes dans une enquête de droit commun.

Dans le centre-ville de Strasbourg sous le choc, bouclé et évacué jusqu'à 2 h du matin, la place de la cathédrale, point névralgique du marché de Noël, était encore quasi déserte tôt dans la matinée.

« On a eu la boule au ventre en partant (travailler ce matin à Strasbourg). On ne sait pas comment ça va se passer », s'inquiétait Cathia, livreuse habitant au sud de Strasbourg, présente dans une des rues ensanglantées la veille.

Après cette attaque, le gouvernement a rehaussé à « urgence attentat », soit son niveau maximal, le plan national de lutte contre le terrorisme Vigipirate. Cette mesure comprend « la mise en place de contrôles renforcés aux frontières, et des contrôles renforcés sur l'ensemble des marchés de Noël en France pour éviter le risque de mimétisme », a indiqué le ministre de l'Intérieur.

Le traditionnel marché de Noël de Strasbourg avait fait l'objet d'un projet d'attentat en décembre 2000. En décembre 2016, le marché de Noël de Berlin avait été touché par un attentat au camion-bélier revendiqué par le groupe État islamique qui avait fait douze morts.

La France vit sous une menace terroriste élevée depuis la vague d'attentats djihadistes sans précédent qui a fait 246 tués depuis 2015, sans compter la fusillade de Strasbourg. Cette année, deux attaques avaient déjà frappé le pays : l'une au couteau le 12 mai à Paris, faisant un mort et dont l'auteur, Khamzat Azimov, avait grandi à Strasbourg. Le 23 mars, à Carcassonne et à Trèbes (sud) Radouane Lakdim avait tué quatre personnes.