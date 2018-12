Macron à son plus bas taux de popularité depuis son entrée en fonction

La cote de popularité d'Emmanuel Macron baisse de 3 points à 18 % en un mois et celle d'Edouard Philippe chute de 6 à 21 %, pour atteindre leur plus bas niveau depuis leur entrée en fonction, selon un sondage YouGov diffusé jeudi.

Le chef de l'État a cédé 7 points en deux mois dans ce baromètre et 76 % (+7) des Français interrogés portent désormais un jugement « défavorable » sur son action.

Trois semaines après le début du mouvement des « gilets jaunes », il perd notamment 6 points auprès des sympathisants du centre et 5 chez ceux de la droite, selon cette enquête pour CNews et Le Huffpost.

Le premier ministre, qui avait évité jusque-là les chutes brutale, voit son image dégradée avec l'aggravation de la crise. Il perd 14 points auprès des proches de la droite et 70 % (+13) des personnes interrogées jugent négativement son action.

Le couple exécutif entraîne le gouvernement dans l'impopularité, avec 17 % seulement (-3) d'avis favorables sur son action et 77 % (+6) d'avis contraires.

L'équipe gouvernementale perd notamment 11 points chez les sympathisants de droite et en gagne au contraire 3 auprès de ceux de gauche. 73 % (+5) des Français interrogés considèrent en particulier que l'exécutif a une « mauvaise » gestion de l'économie.

Enquête réalisée les 28 et 29 novembre auprès de 1006 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.