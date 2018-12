GB: le patron du renseignement extérieur met en garde la Russie

Dans un discours à l'université écossaise de St Andrews, où il a étudié, dont des extraits ont été diffusés par le ministère des Affaires étrangères, il exhorte « la Russie ou tout autre État ayant l'intention de pervertir notre mode de vie à ne pas sous-estimer notre détermination et nos moyens, ou ceux de nos alliés ».

Alex Younger, surnommé « C », a notamment rappelé la réaction de Londres et de ses alliés après l'empoisonnement avec un agent innervant, en mars à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre), d'un ex-agent double russe et de sa fille, dont ils attribuent la responsabilité à la Russie.

Cet « acte d'hostilité flagrante », comme il l'a qualifié, avait provoqué une crise diplomatique majeure, conduisant à une vague historique d'expulsions croisées de diplomates et à de nouvelles sanctions économiques contre la Russie.

Le patron du MI6 a aussi évoqué le retrait du Royaume-Uni de l'UE, prévu le 29 mars prochain, estimant que les services de renseignement britanniques continueraient à collaborer avec leurs homologues européens.

« En tant que service de renseignement, nous travaillerons toujours avec nos agences soeurs pour consolider nos indispensables liens sécuritaires en Europe », a-t-il affirmé.

Enfin, il a exprimé sa « perplexité » devant la condamnation en novembre pour espionnage d'un doctorant britannique aux Émirats arabes unis, Matthew Hedges, qui a depuis été gracié et est rentré à Londres.

« Je ne comprends vraiment pas comment nos partenaires des Émirats en sont arrivés à leurs conclusions », a-t-il souligné. « Ce sont des partenaires importants, donc je pense que de franches conversations nous attendent ».

Alex Younger a aussi évoqué l'évolution des agences de renseignement vers une « quatrième génération d'espionnage » combinant « nos compétences humaines traditionnelles avec une innovation accélérée », face à l'émergence de nouvelles menaces.

C'était seulement le deuxième discours public d'Alex Younger depuis qu'il a pris les commandes du MI6 en 2014.