«Gilets jaunes»: chaos sur les Champs-Élysées

Les « gilets jaunes », ainsi baptisés en raison des vestes fluorescentes que chaque automobiliste doit détenir en cas d'accident, protestent contre la hausse des taxes sur le carburant, et plus généralement pour défendre leur pouvoir d'achat malmené.

Policiers débordés

« C'est n'importe quoi, on n'a pas d'ordre », peste alors un policier casqué, bras au ciel.

La situation dégénère ensuite très rapidement : des jeunes gens au visage souvent masqué par des foulards et capuches, disséminés dans le cortège, font face aux forces de l'ordre, essayant d'aller au contact.

Tirs de grenades lacrymogènes et jet puissant des canons à eau répondent aux tirs de mortiers d'artifice et jets de projectile de toutes sortes : bouteilles, pavés, planches...

La place est envahie par les fumées irritantes. Les manifestants fuient dans les rues adjacentes ou reculent vers l'Arc de triomphe, en haut des Champs-Élysées.

« On vient juste manifester pacifiquement et on se fait gazer... On voit comment on est reçu à Paris ! », lâche avec dépit Christophe, 49 ans, venu avec son épouse depuis l'est de la France.