Un séisme de magnitude 6,8 secoue la Grèce

Associated Press Thessalonique

Le courant a été coupé dans la capitale de l'île Zante.

Selon l'Institut géologique américain, l'épicentre de ce séisme d'une magnitude de 6,8 était situé à 35,9 km au sud-ouest de Lithakia dans la partie méridionale de l'île. Sa profondeur estimée était de 16 km.

Le séisme est survenu en fin de soirée.

La Grèce est l'un des secteurs les plus frappés par les tremblements de terre. On y enregistre annuellement plusieurs milliers de séismes, mais peu d'entre eux ne fait des victimes ou de cause des dégâts importants.

L'île de Zante a déjà été frappée par de puissants tremblements de terre. En conséquence, les autorités y ont adopté un code de construction très strict.