La police espagnole saisit six tonnes de cocaïne

La police espagnole a saisi 6,3 tonnes métriques de cocaïne et procédé à l'arrestation de 16 personnes en démantelant un réseau néerlandais de trafic de drogue.

Associated Press Madrid

La police a expliqué par voie de communiqué jeudi que les malfaiteurs utilisaient une compagnie qui importe des fruits du Costa Rica pour camoufler leurs activités.

La cocaïne était cachée dans une cargaison de bananes livrée au port portugais de Setubal et transférée en Espagne par camion.

La police a dit que le réseau importait de la drogue au Portugal et en Espagne et qu'il avait récemment acheté une entreprise de camionnage pour donner plus d'ampleur à ses activités.

Le département américain de la Sécurité intérieure et la police portugaise ont collaboré à l'enquête.

La police a aussi saisi des armes à feu et environ 300 000 euros lors d'une perquisition mercredi dans la ville de Malaga, dans le sud de l'Espagne.