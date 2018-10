La Bulgarie neutralise des faux-monnayeurs

La police bulgare a neutralisé un groupe qui produisait de faux dollars américains et de faux euros de grande qualité.

Associated Press Sofia

Le procureur général adjoint Ivan Geshev a expliqué, lundi, que de faux billets d'une valeur totale de 11,5 millions d'euros et de 2 millions de dollars américains avaient été saisis lors d'une perquisition dans « le plus important atelier illégal démantelé depuis 11 ans ».

La presse à imprimer illégale et les faux billets de 500 euros, 100 euros et 50 $ US ont été trouvés dans le sous-sol d'un hôtel de la station balnéaire de Sunny Beach. Quatre suspects ont été arrêtés samedi.

La Bulgarie était considérée comme l'un des pays produisant le plus de fausse monnaie au tournant du siècle, avec la Colombie, le Chili et la Corée du Nord.

Après l'adhésion de leur pays à l'Union européenne en 2007, les faussaires bulgares ont entrepris de reproduire des euros.