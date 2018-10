Fusillade en Allemagne: deux morts et deux blessés

Une fusillade dans le sud-ouest de l'Allemagne a fait deux morts et deux blessés graves, selon ce qu'ont indiqué vendredi les autorités.

Associated Press Berlin

Les blessés sont deux policiers, un homme et une femme. Ils ont subi des blessures qualifiées de très sérieuses.

Dans une déclaration commune de la police et des procureurs, on y indique que les policiers ont été déployés vers 8 h 30, heure locale, dans une petite municipalité de moins de 200 habitants, Kirchheim an der Weinstrasse. Ils répondaient à un appel pour une « situation dangereuse », mais les autorités ne décrivent pas de quoi il s'agissait exactement.

La fusillade a éclaté à l'arrivée des policiers sur les lieux.

Il semble qu'il n'y a plus aucun danger dans le secteur où sont survenus les évènements. L'identité des personnes qui ont été tuées et les circonstances menant au déploiement policier n'ont pas été dévoilées.