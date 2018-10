Les partis populistes européens peu enclins à recevoir l'aide de Bannon

Le projet de l'Américain Steve Bannon, ancien stratège de Donald Trump, d'organiser les partis populistes en vue des élections européennes de 2019 se heurte aux formations disparates qui ont déjà fait l'effort de converger et peu enclines à recevoir des conseils d'outre-Atlantique.

Les élections européennes seront « la première confrontation à l'échelle européenne entre les populistes et le parti de Davos », assure celui qui a joué un rôle crucial dans la dernière ligne droite de la présidentielle américaine et entend désormais mener à la victoire les partis de droite radicale en Europe.

Pour ce faire, l'ancien directeur du site de « l'alt-right » américaine Breitbart News prévoit de lancer une fondation, appelée « The Movement », actuellement pilotée par le patron du petit Parti populaire belge, Mischaël Modrikamen, à l'origine du projet.

Mais la conférence de presse de présentation de cette fondation, qui ne dispose d'aucun site internet et n'est pas encore formellement présidée par M. Bannon, ne cesse d'être reportée et pourrait ne jamais voir le jour.

Pour M. Modrikamen, futur directeur opérationnel, il s'agit d'un « club » sur invitation réunissant les formations qui défendent frontières et souveraineté, et combattent islam radical et immigration.

Les objectifs : aider à se coordonner et éventuellement constituer un groupe au Parlement européen.

« Indépendamment »

Steve Bannon, ancien vice-président de l'entreprise Cambridge Analytica, au coeur d'un scandale de vol de données personnelles de millions d'utilisateurs Facebook, va proposer conseils en stratégie et communication, analyses et sondages et jure ne pas vouloir « faire exploser » l'UE.

Son ambition est de devenir l'antithèse de la fondation Open Society du milliardaire américain George Soros, ennemi juré des nationalistes en Europe.

À voir. Le patron de la Ligue italienne et ministre de l'Intérieur Matteo Salvini l'a certes reçu dans l'optique de « sauver l'Europe ».

Mais le FPÖ autrichien s'est montré peu disposé à collaborer avec lui, préférant des alliances « indépendamment » de qui que ce soit. Le premier ministre hongrois national-conservateur Viktor Orban, accusé d'entraver les activités humanitaires de M. Soros, a déclaré ne pas être « intéressé par des choses qui ne touchent pas la Hongrie ».

Et une rencontre entre M. Bannon et le président tchèque Milos Zeman s'est conclue sur un « désaccord » sur les droits de douane américains contre la Chine.

« Les intérêts nationaux en Europe sont à l'opposé de la politique tarifaire de Donald Trump » et Steve Bannon est « prisonnier de sa nationalité » face à des partis qui « critiquent fortement l'ultralibéralisme et l'hypercapitalisme », explique le politologue Jean-Yves Camus.

« Chef d'entreprise »

La patronne du Rassemblement national (ex FN) Marine Le Pen, qui l'a rencontré jeudi, a clairement fait savoir qu'elle pourrait être intéressée par son aide technique, mais surtout pas politique. « La force politique qui naîtra des élections en Europe, c'est nous, et nous seuls, qui la structurerons », a-t-elle insisté lundi.

Steve Bannon « arrive après la bagarre » de formations qui « sont parvenues au bout de 30 ans à se tailler une place sur l'échiquier politique européen », où les règles de financement des campagnes et de communication sont de surcroît « très différentes », relève M. Camus.

En outre, « les sujets de divergence » restent nombreux entre ces partis, comme l'appartenance à l'euro et à l'UE, note M. Camus.

Même l'ex-députée RN Marion Maréchal, que M. Bannon avait qualifiée d'« étoile montante de l'extrême droite », dit avoir « du mal à discerner les contours » de son projet.

Steve Bannon est avant tout « un chef d'entreprise qui va chercher des clients là où il y a un potentiel », juge M. Camus.

L'ancien stratège s'adresse à des partis eurosceptiques « moins enclins à se fédérer que les plus radicaux » qui, eux, « peuvent se retrouver sur la convergence de la race ou de la civilisation », ajoute l'historien Nicolas Lebourg, en citant Jacques Thiriart, fondateur de Jeune Europe en 1963, qui soutenait l'idée d'un État jacobin à l'échelle européenne.

M. Lebourg, auteur avec M. Camus des « droites extrêmes en Europe » (2015, Seuil), se demande si l'intention de M. Bannon ne serait pas de repolariser vers les États-Unis ces mouvements qui, depuis une quinzaine d'années, sont « dans une transnationalisation orientée vers l'Est de l'Europe » et la Russie.