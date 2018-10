Un manifeste pour le droit à l'avortement signé par 343 Européennes

Agence France-Presse

Paris

Inquiètes de la « montée des nationalismes et du conservatisme » et de « retours en arrière » en matière d'accès à l'IVG, 343 femmes de 28 pays d'Europe ont diffusé vendredi un « manifeste » pour le « droit à un avortement sûr et légal dans toute l'Union européenne ».