Sauvetage de 35 migrants en Méditerranée, trois corps retrouvés

Les sauveteurs recherchent toujours 18 autres migrants qui étaient aussi à bord selon leurs compagnons. Le bateau avait quitté Nador, dans le nord du Maroc, pour l'Espagne avec un total de 56 personnes à bord, a dit à l'AFP une porte-parole des services de sauvetage en mer.

Le navire naufragé avait été repéré par un avion du secours maritime en mer d'Alboran, la partie la plus occidentale de la Méditerranée, et les migrants sauvés sont acheminés vers le port espagnol d'Almeria (sud), a ajouté la porte-parole.

L'Espagne est devenue cette année la première porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe, après que l'Italie a largement fermé ses frontières sous la pression de son ministre de l'Intérieur d'extrême droite Matteo Salvini.

Plus de 43 000 migrants ont gagné l'Espagne depuis le début de l'année, plus de 38 000 par voie maritime et près de 5000 par voie terrestre, en entrant dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc, selon l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM).