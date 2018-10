Incident avec une capsule Soyouz: la mission de David Saint-Jacques reportée

Agence France-Presse

Moscou

La mission de l'astronaute canadien David Saint-Jacques sera reportée à cause de la défaillance après le décollage d'un moteur d'une fusée Soyouz. L'astronaute américain Nick Hague et le cosmonaute russe Alexeï Ovtchinine, qui étaient à bord de celle-ci et devaient se rendre à la Station spatiale internationale (ISS), sont revenus indemnes sur Terre, jeudi au Kazakhstan, mais le vice-premier ministre russe a annoncé que les lancements de vols pilotés sont suspendus en attendant les résultats de l'enquête. David Saint-Jacques devait décoller à destination de l'ISS le 20 décembre.