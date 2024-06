(SAN DIEGO) Rachel Hayes est une survivante. Elle a survécu à la violence conjugale, à 11 ans d’itinérance, à l’héroïne, à l’abus d’alcool, à la prison et à la COVID-19, elle qui est asthmatique.

Maintenant sobre et installée depuis un an dans un logement social, elle veut donner une voix aux sans-abri de San Diego : elle s’exprime en leur nom au conseil municipal et écrit aux élus pour les sensibiliser à leur cause.

Ce que leur dit l’ancienne sans-abri de 56 ans ? « Leur interdiction des campements a empiré la situation, répond-elle. Les démantèlements brisent les communautés d’entraide qui se sont formées, les intervenants ne trouvent plus leurs clients, et en plus, il n’y a pas assez de place dans les refuges. Les gens n’ont nulle part où aller. Il n’y avait aucun plan avant de bannir les campements. »

La pire situation en 20 ans

« Les gens sont pris entre le marteau et l’enclume [between a rock and a hard place] », convient Ruth Bruland, directrice des programmes chez Father Joe’s Villages, une organisation catholique d’aide aux sans-abri.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Ruth Bruland, directrice des programmes chez Father Joe’s Villages, une organisation catholique d’aide aux sans-abri

La situation actuelle est ce que j’ai vu de pire en 20 ans. Les gens se cachent dans les canyons, sur les berges des rivières, ils changent de place tout le temps. Et s’il y a un démantèlement, certains perdent toutes leurs affaires, notamment leurs papiers. Ruth Bruland, directrice des programmes chez Father Joe’s Villages

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le complexe de Father’s Joe Villages

Father Joe’s Villages, qui offre près de 2000 places en refuges et en logements sociaux, en plus de divers programmes, travaille sur cinq projets de logements qui ajouteraient 750 logements pour les personnes dans le besoin. Mais l’organisme se heurte au manque de financement et au syndrome « pas dans ma cour ».

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les locaux de Father’s Joe Villages, à San Diego

« C’est pour ça qu’on a réalisé plusieurs de nos projets dans des quartiers industriels, explique Ruth Bruland. C’est surtout l’usage de drogues qui pose problème : ça amène des comportements imprévisibles qui font peur au voisinage. »

Cercle vicieux

Elle est loin de blâmer les itinérants. Ils sont pris dans un cercle vicieux : ils se droguent pour survivre à la rue, mais la drogue les empêche aussi de sortir de la rue, fait-elle remarquer.

Les gens sont stressés au maximum. Les femmes dans la rue veulent rester éveillées la nuit pour leur sécurité, alors elles prennent de la meth. Ceux qui sont anxieux prennent du fentanyl ou de l’héroïne pour relaxer. On a donc une population très vulnérable, avec qui la cohabitation est compliquée. Ruth Bruland, directrice des programmes chez Father Joe’s Villages

Mais les intervenants de l’organisme ne perdent pas espoir et continuent d’aider le plus de gens possible, avec leurs services comme une garderie, de l’aide juridique, du coaching en recherche d’emploi, des formations en informatique, en gestion d’un budget personnel, en compétences parentales et plusieurs autres.

« On ne peut pas laisser tomber alors que la situation est pire que jamais, insiste Ruth Bruland. Ça va peut-être prendre plus de temps qu’on le souhaite, mais on ne peut pas arrêter. Il faut chercher des solutions basées sur la compassion et la science, qui ne sont pas seulement un Band-Aid sur le problème. »