Interdictions de camper

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE À Los Angeles, les campements sont interdits près d’écoles, de garderies et de parcs.

De controversées interdictions de camper ont été adoptées dans plusieurs villes californiennes. Le règlement de Los Angeles, adopté en 2021, bannit les campements près d’écoles, de garderies et de parcs. Celui de San Diego, qui date de juillet 2023, ajoute les arrêts d’autobus et indique que les tentes sont interdites sur les trottoirs quand des places sont disponibles dans des refuges – ce qui n’arrive jamais, selon les responsables. Des défenseurs des sans-abri ont dénoncé une « criminalisation de la pauvreté », puisque ces gens n’ont pas d’autre option. La Cour suprême des États-Unis a entendu en avril la cause impliquant une ville de l’Oregon ayant adopté un règlement semblable. Une décision est imminente, qui fera jurisprudence partout au pays.

Déclarer l’état d’urgence

PHOTO MARK ABRAMSON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES La mairesse de Los Angeles, Karen Bass

En décembre 2022, la mairesse de Los Angeles, Karen Bass, a déclaré l’état d’urgence au sujet de l’itinérance, suivie de peu par le comté. Le but : faire fi de certains règlements municipaux pour accélérer la construction de logements sociaux et l’achat d’immeubles résidentiels. On dénombre plus de 75 000 sans-abri dans le comté. Selon les données officielles pour 2023, 41 000 personnes ont obtenu un logement temporaire et 28 000 autres, un appartement permanent subventionné, grâce notamment à des fonds de 728 millions du comté.

La mesure H, une taxe pour financer l’aide aux sans-abri

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La mesure H a rapporté 527 millions en 2022-2023.

Depuis juillet 2017, une taxe de vente spéciale de 0,25 % est en vigueur dans le comté de Los Angeles, pour une période de 10 ans. La mesure H a été approuvée par 70 % de la population lors d’un référendum, pour financer la lutte contre l’itinérance. Elle a rapporté 527 millions en 2022-2023, pour financer notamment le programme Pathway Home, visant à trouver des logements permanents pour ceux qui vivent dans des campements. Selon le comté de Los Angeles, le programme a permis d’offrir des logements permanents à 90 500 personnes, des refuges temporaires à 124 000 personnes et d’en empêcher 22 000 autres de devenir sans-abri.

Des équipes multidisciplinaires

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Ruby Pacheco (debout) et sa collègue Jackie Rosen viennent en aide à un itinérant.

Les équipes de travailleurs de rue de l’organisme Union Station Homeless Services sont composées de trois personnes : un spécialiste en santé mentale, un « pair en assistance » qui est un ex-itinérant et un spécialiste en réduction des méfaits (harm reduction), qui distribue des seringues propres, des condoms, de la naloxone et d’autres articles utiles aux gens dans la rue. Il faut parfois s’y mettre à plusieurs avant qu’une personne accepte de l’aide, témoigne Ruby Pacheco, spécialiste en santé mentale. « On doit établir un lien de confiance pour ensuite diriger les gens vers les services adéquats, puisque notre but ultime est de trouver à les loger », dit la jeune femme.

Des informations partagées

À San Diego, tous les organismes d’aide participent à un système de « navigation » où chaque personne itinérante est inscrite. On y collige ses informations personnelles ainsi que les démarches entreprises pour régulariser sa situation ou trouver un logement. « On sait donc qui travaille avec cette personne, ça permet de coordonner les efforts et évite qu’on recommence à zéro chaque fois », explique Nicolas Miller, superviseur des services de coordination pour la San Diego Housing Commission. Le bureau de cet organisme est aussi un guichet unique où les sans-abri peuvent recevoir l’aide financière à laquelle ils ont droit ou des services en santé mentale, notamment.

Achat ou location d’hôtels

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Joseph Sirika vit à l’hôtel Churchill avec son chien, Jerry.

Le programme Homekey a d’abord été lancé pendant la pandémie de COVID-19, alors que des hôtels et motels ont été loués pour y loger des sans-abri. Mais avec la crise de l’itinérance qui prenait de l’ampleur, il est devenu permanent. À ce jour, grâce à du financement de l’État de la Californie, le comté de Los Angeles a acheté 32 immeubles, surtout des hôtels et motels, comptant 2160 chambres. San Diego a aussi acheté quelques hôtels, notamment l’hôtel Churchill, un immeuble historique du centre-ville, pour offrir 72 logements à d’anciens sans-abri, en majorité des vétérans, comme Joseph Sirika, qui y vit avec son chien, Jerry. Souffrant d’un syndrome de choc post-traumatique, l’ex-militaire de 66 ans peut enfin être en sécurité et s’occuper de sa santé, après quelques années à dormir dans sa voiture ou carrément sur le sol, à la suite de la mort de sa femme. « Ça signifie beaucoup pour moi d’avoir mon chez-moi, avec mes affaires, et d’être capable de vivre correctement », confie-t-il.

Des villages de minimaisons

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DU COMTÉ DE LOS ANGELES Regroupées dans des « villages », ces minimaisons sont dotées de l’électricité, de climatisation et de chauffage.

Oubliez les minimaisons que l’humoriste Mike Ward avait achetées pour des itinérants, qui ressemblaient plus à des niches qu’à des maisons. Celles que Los Angeles a installées sont plutôt des chambres, dotées de l’électricité, de climatisation et de chauffage, regroupées dans des « villages » avec douches et toilettes communes, ainsi qu’un coin cuisine où sont livrés des repas. « C’est beaucoup plus confortable qu’une tente », témoigne Lawrence McCormick, employé de la restauration qui vit depuis deux semaines dans sa minimaison, après avoir été obligé de dormir dans sa voiture pendant un certain temps.