La Floride se prépare à de nouvelles pluies diluviennes

(Fort Lauderdale) En raison d’une perturbation tropicale, le sud de la Floride a dû faire face à une situation d’urgence rare en matière de crues soudaines, ce qui a retardé les vols dans deux des plus grands aéroports de l’État et a laissé des véhicules gorgés d’eau et bloqués dans certaines des rues les plus basses de la région.