La Presse a demandé à quelques Vermontois de décrire ce que signifie, pour eux, le « rêve américain ».

Sarah DeFelice, 36 ans

Montpelier

À 36 ans, Sarah DeFelice est propriétaire depuis 10 ans de Bailey Road, une boutique de vêtements et d’accessoires de Montpelier.

« Je le vis, le rêve américain ! dit-elle en souriant. J’ai grandi au Vermont, je suis maintenant un bon employeur, j’ai un emploi du temps flexible qui me permet de passer du temps avec ma famille et d’être créative. »

Elle profite des paysages de « l’État aux montagnes vertes » et fait du camping avec sa femme et leurs deux jeunes enfants.

Succès entrepreneurial, petite famille, loisirs en plein air : elle semble cocher tous les éléments d’un certain idéal véhiculé par la culture américaine. Mais à quelques différences près : l’image popularisée dans les années 1950 du couple qui a tout, avec maison et clôture blanche, est celle d’un homme et d’une femme. Un modèle encore cher aux conservateurs de ce pays. « Donald Trump a été élu quand j’étais enceinte de mon premier enfant, raconte-t-elle. J’ai pleuré, parce qu’une famille comme la nôtre n’était pas acceptée. » Elle se dit « nerveuse » face aux prochaines élections.

Ken Vachereau, 59 ans, Sarah Vachereau, 54 ans, et Chris Brady, 58 ans

Burlington

Ken et Sarah Vachereau rêvaient de voir du pays. Ou plutôt, de voir tous les coins de leur pays. « Il ne nous manque que l’Alaska », dit fièrement le couple, rencontré à Burlington. En neuf ans, le pompier à la retraite et l’enseignante, parents de trois enfants, ont visité 49 États.

Le frère de Mme Vachereau, Chris Brady, les a accompagnés dans certains périples.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Ken Vachereau, Sarah Vachereau et Chris Brady

Malgré les divisions américaines, les trois quinquagénaires ont constaté des valeurs communes. « Il y a un sens de l’hospitalité, remarque M. Brady. Et les gens sont fiers d’où ils vivent, ils sont fiers d’être texans ou vermontois. Accueillants, aussi. »

Le 4 juillet, la famille respecte, année après année, ses traditions : se retrouver autour d’un barbecue – le poulet est au menu – et regarder les feux d’artifice.

La fête du jour de l’Indépendance a une résonance particulière pour Sarah Vachereau, qui a enseigné la révolution américaine au primaire. « C’est quand même incroyable comment les 13 colonies se sont rassemblées contre l’armée la plus puissante du monde », souligne-t-elle.

Max Green, 31 ans

Burlington

Les libertés d’expression et de choix sont des nécessités absolues aux yeux de Max Green, 31 ans, massothérapeute à Burlington. Ses aspirations bien personnelles passent par une atteinte du bonheur, une vie en toute sécurité, passée auprès d’êtres chers. Mais son rêve pour son pays va plus loin. « J’aimerais que les gens arrêtent de se mêler des actions des autres, que tout le monde ait accès aux soins de santé, qu’il y ait plus d’acceptation », énumère Max Green, qui utilise les pronoms non binaires « they/them » en anglais.

Une vision qui a peu de chances de se concrétiser avec les élections de novembre, ajoute Max Green, un immense gobelet aux tons pastels à la main.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Max Green est massothérapeute à Burlington et préconise la liberté de choix.

« Ma génération, les gens de 20, 30 ans, ne se laisse pas tromper par le discours des politiciens, dit Max Green. Pour nous, ce ne sont que de vieux hommes fâchés qui se crient après. »

De plus en plus de gens dans son entourage tentent maintenant de changer les choses à un niveau plus local. « Plus que jamais, les gens s’impliquent dans leur communauté, dans la politique locale, c’est beau à voir », ajoute Max Green.

Caleb Jenson, 23 ans

Burlington

Caleb Jenson compte bien trouver son bonheur. À 23 ans, le gérant d’une pizzéria ne sait pas encore à quoi ressemblerait sa vie rêvée. « Je n’ai pas de réponse, je me laisse quatre ou cinq ans pour le savoir », dit avec assurance le jeune homme aux yeux pâles.

Comme plusieurs jeunes de sa génération sondés par le Sine Institute of Policy and Politics de l’American University à Washington, il ressent une certaine anxiété face à l’avenir, « mais elle n’est pas paralysante », précise-t-il.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Caleb Jenson se laisse encore du temps pour réfléchir à sa vie idéale.

Être américain, c’est d’abord une idée de liberté pour lui. La liberté, aussi, de rêver hors des cadres définis. « Le rêve américain est différent pour chacun, explique-t-il. Les gens ont des expériences tellement différentes les uns des autres… Il n’y a pas une seule version pour tous. »