Le Vermont est devenu le premier État à se doter d’une loi pour forcer les sociétés polluantes de l’énergie fossile à payer pour les changements climatiques. Mais d’autres pourraient suivre.

Que prévoit la nouvelle loi au Vermont ?

La loi prévoit un mécanisme pour réclamer de l’argent aux pollueurs pour les changements climatiques. Elle vise les entreprises actives dans l’extraction de combustibles fossiles ou le raffinage de pétrole brut. Les émissions de gaz à effet de serre de celles-ci doivent avoir été supérieures à 1 milliard de tonnes entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2024.

Même si la loi est officiellement entrée en vigueur, elle est loin d’être instantanée.

Il faut d’abord que le responsable de la trésorerie de l’État établisse un rapport des coûts liés aux changements climatiques, avec l’Agence des ressources naturelles. Le Trésorier a jusqu’au 15 janvier 2026 pour le produire. La part exigée aux entreprises sera déterminée en fonction d’un calcul de leurs émissions de gaz à effet de serre. Elles auront jusqu’au 1er octobre 2026 pour payer un premier versement.

Pourquoi cibler les industries de combustibles fossiles ?

Les combustibles fossiles sont responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre. Depuis 2016 seulement – année suivant l’Accord de Paris –, 57 producteurs de pétrole, de gaz, de charbon et de ciment ont été liés à 80 % des émissions de CO 2 dans le monde, selon une étude des chercheurs de Carbon Majors Database, citée par le Guardian en avril dernier. Les États-Unis se classaient en 2021 au 2e rang des pays émettant le plus de gaz à effet de serre, derrière la Chine, d’après Climate Watch.

À quoi serviront les fonds ?

L’argent récolté sera utilisé pour adapter ou améliorer la résilience des infrastructures aux changements climatiques. Le projet de loi citait quelques exemples : travaux sur les routes, les ponts, les chemins de fer ; programmes de soins de santé préventifs ; installation de systèmes dans les résidences privées, les écoles, les bâtiments publics pour réduire les effets sur la santé des vagues de chaleur et de la fumée liée aux incendies de forêt, par exemple.

« On n’a pas d’estimations sur la somme à recevoir, c’est le Trésorier qui établira le chiffre », précise au téléphone la sénatrice du Vermont Anne Watson.

Comment la loi a-t-elle été reçue par les militants verts ?

La loi a été saluée par les militants, mais ce n’est pas la fin de la bataille.

« Je trouve ça super, et le Vermont est petit, mais est capable d’être un leader sur plusieurs sujets », a réagi au téléphone Bill McKibben, militant écologiste de longue date de la région. « La seule chose triste de tout ça, c’est que dans un monde juste, l’argent versé par les gros pollueurs pour les changements climatiques irait en premier au Bangladesh, au Pakistan, à la Libye, au Malawi et à tous les endroits qui en souffrent encore plus que nous, note-t-il. Mais notre système légal n’est pas conçu comme ça. »

S’il est fier de son État et de sa vision « pratico-pratique » pour cette loi, M. McKibben continue de s’inquiéter pour la planète. « On ne sait pas si on en fait assez pour retarder le cours des choses », remarque-t-il.

Est-ce que d’autres États ont une telle loi dans leurs cartons ?

Des propositions semblables ont été introduites dans l’État de New York, au Maryland, en Californie et au Massachusetts, mais aucune loi n’a encore été adoptée dans ces États. Le gouverneur du Vermont, Phil Scott, a d’ailleurs déploré la façon de faire de son État, disant craindre des poursuites coûteuses. « Au lieu de se coordonner avec d’autres États comme l’État de New York ou la Californie, avec des ressources beaucoup plus abondantes, le Vermont – l’un des États les moins populeux et avec le plus bas PIB du pays – a décidé de recouvrer lui-même les coûts associés aux changements climatiques, a-t-il écrit dans une lettre adressée à l’Assemblée générale de l’État. S’attaquer à Big Oil ne doit pas être pris à la légère. »