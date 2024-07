(Montpelier, Vermont) Dans la maison de Numa Haase, les montants des murs sont en partie découverts. Des outils traînent çà et là. Une bâche bleue recouvre des pans du plancher. Les travaux avancent tranquillement, un an après une inondation importante dans le centre de Montpelier liée aux pluies torrentielles.

« Je suis parti de chez moi en kayak », se remémore M. Haase, debout devant sa fenêtre donnant sur la rivière Winooski.

Il compte sur l’appui de bénévoles d’un peu partout pour l’aider à retaper sa maison à deux étages. À la fin juin, lorsque La Presse s’est rendue sur place, des femmes du Mennonite Disaster Service venues de la Pennsylvanie peinturaient des parois murales devant chez lui, souriant sous leur bonnet traditionnel.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Numa Haase habite actuellement au deuxième étage de sa maison, endommagée l’an dernier lors des inondations.

« Il y a eu beaucoup de bénévoles de l’extérieur ; nous ne sommes que 8000 à Montpelier », souligne M. Haase avec emphase.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Des bénévoles ont donné un coup de main aux habitants de Montpelier après les inondations.

Nouvelle loi

Le Vermont est au 49e rang des 50 États américains pour la taille de sa population, avec quelque 643 000 habitants. Il est devenu le premier à adopter une loi pour imposer aux pétrolières de payer une somme pour les conséquences des changements climatiques.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les inondations ont eu des répercussions importantes pour les commerces de Montpelier.

Encore cette année, en juillet, des villes vermontoises ont connu des dégâts dus aux restants de l’ouragan Béryl.

« Les dommages estimés de l’inondation de l’an dernier atteignent 1 milliard US, explique au téléphone la sénatrice d’État Anne Watson, affiliée aux démocrates et aux progressistes. Nous ne sommes pas un gros État ; c’est beaucoup d’argent. Et nous savons que les changements climatiques sont le résultat d’émissions excessives de CO 2 dans l’atmosphère. Donc, il nous apparaissait logique de nous en prendre aux plus responsables de tout cela, à savoir les sociétés pétrolières. »

PHOTO STEVEN SENNE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les dommages estimés de l’inondation de l’an dernier au Vermont atteignent 1 milliard US.

Mme Watson a coparrainé le projet de loi adopté le 30 mai dernier, surnommé le Superfund Climate Act. Il consiste à exiger une indemnisation financière aux entreprises actives dans l’extraction de combustibles fossiles ou le raffinage de pétrole brut dont les émissions de gaz à effet de serre ont été supérieures à 1 milliard de tonnes entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2024. Même si l’extraction et le raffinage n’ont pas eu lieu au Vermont.

D’ici au 15 janvier 2026, le responsable de la trésorerie de l’État devra établir un rapport des coûts liés aux changements climatiques avec l’Agence des ressources naturelles. La part exigée à chaque entreprise sera ensuite déterminée en fonction de ses émissions.

Critiques

Le projet de loi a bénéficié d’un appui de démocrates, de républicains et de progressistes, le troisième parti du Vermont. Mais il n’a pas fait l’unanimité pour autant.

Dans cet État réputé de gauche, le gouverneur de l’État, Phil Scott, est un républicain modéré. Il a refusé de signer le projet, sans toutefois imposer son veto, ce qui a permis à la loi d’entrer en vigueur.

« Je comprends le désir d’aller chercher des fonds pour atténuer les effets des changements climatiques qui causent du tort à notre État de tellement de façons », a-t-il écrit dans une lettre adressée à l’Assemblée générale du Vermont.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La ville de Montpelier, en juillet 2023.

Mais le gouverneur Scott a dit craindre l’impact financier d’éventuelles poursuites contre l’État.

Dans une lettre adressée en avril à la Chambre de l’État du Vermont, l’American Petroleum Institute (API), un important groupe de pression représentant l’industrie pétrolière, s’était opposé au projet de loi, soulevant des questions sur sa constitutionnalité et son caractère rétroactif.

« Ces nouveaux frais punitifs représentent un autre pas dans une campagne coordonnée visant à saper l’avantage énergétique des États-Unis, et les avantages économiques et de sécurité nationale qu’il procure », a réagi dans un courriel à La Presse Scott Lauermann, l’un des porte-parole d’API, après l’adoption de la loi, sans préciser si une poursuite allait être déposée.

Inspiré d’un modèle fédéral

« Nous pensons que notre cas est solide », dit Ben Edgerly Walsh, responsable du volet climat et énergie au Vermont Public Interest Research Group, qui a milité pour l’adoption de la loi.

Celle-ci a d’ailleurs été pensée sur le modèle du « Superfund » fédéral de l’Agence de protection de l’environnement, mis sur pied en 1980 pour la décontamination de sites pollués. Les parties responsables de la contamination des lieux peuvent être appelées à payer pour leurs dommages.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Ben Edgerly Walsh, responsable du volet climat et énergie au Vermont Public Interest Research Group

« Ça peut sembler plus difficile à visualiser lorsqu’on parle d’émissions de gaz à effet de serre attribuées à une entreprise, mais la science permet de le calculer », précise M. Edgerly Walsh.

Rencontré en banlieue de Burlington, à Winooski, il montre de la main la rivière du même nom. Celle-là même qui traverse Montpelier et dont le niveau a fortement augmenté en juillet l’an dernier.

Mais les inondations ne sont pas les seuls bouleversements liés aux changements climatiques : il note les températures inhabituelles, été comme hiver, et leurs impacts sur les infrastructures conçues pour des conditions météo d’un autre temps.

Impacts

La façon de distribuer les fonds amassés grâce à la loi sera établie par une agence, selon un plan en développement, mais l’argent pourrait être distribué de différentes façons, y compris des compensations aux citoyens touchés, précise la sénatrice Anne Watson, ancienne mairesse de Montpelier.

« J’espère que le Superfund aura un impact, et pourra servir à prévenir des problèmes », lance Katie Swick, rencontrée à Montpelier. L’enseignante de 46 ans a dû quitter sa maison lors des inondations de l’an dernier et n’a pas encore pu la réintégrer. Elle bénéficie d’une aide financière de 18 mois pour son nouveau loyer, mais la mère de deux enfants voit son échéance approcher à grands pas. Elle hésite entre les travaux requis pour surélever sa maison au bord de la rivière ou son rachat par la Ville.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les panneaux permettant de visualiser les inondations passées de la rivière Winooski

Les débordements importants ont marqué la capitale du Vermont au fil des ans. Sur le bord de la rivière, des panneaux ont été fixés à différentes hauteurs pour permettre de visualiser le niveau de la Winooski lors d’inondations, avec la date : 1927, 1992, 2023… Elles semblent plus fréquentes dans les dernières années.

« Les inondations historiques se sont empirées à cause des changements climatiques, et la conversation que nous avons au Vermont en ce moment, ce n’est pas si ce genre de désastre peut encore arriver, mais plutôt quand, et comment s’y préparer », dit la sénatrice Anne Watson.