La réponse tardive des forces de l’ordre – près de 400 policiers ont attendu plus de 70 minutes avant d’affronter le tireur dans une salle de classe remplie d’enfants et d’enseignants morts et blessés – a été largement condamnée comme un échec massif

(Dallas) L’oncle du tireur de l’école d’Uvalde, au Texas, qui a tué 19 élèves et deux enseignants, a supplié la police de le laisser essayer de faire reculer son neveu, selon un appel au 911 inclus dans un vaste ensemble d’enregistrements audio et vidéo publiés par les autorités de la ville, samedi.

Jamie Stengle Associated Press

Les enregistrements liés à la tuerie de mai 2022 à l’école primaire Robb ont été publiés par les autorités d’Uvalde après une longue bataille juridique. L’Associated Press et d’autres organismes de presse ont intenté une action en justice après que les autorités eurent initialement refusé de divulguer publiquement l’information.

« Peut-être qu’il pourrait m’écouter parce qu’il m’écoute, tout ce que je lui dis, il m’écoute », a dit l’homme, qui s’est identifié comme Armando Ramos, lors de l’appel au 911. « Peut-être qu’il pourrait se retirer ou faire quelque chose pour se rendre », a déclaré M. Ramos, la voix brisée.

L’appelant a dit au répartiteur que le tireur, identifié comme Salvador Ramos, 18 ans, était chez lui la nuit précédente. Il a déclaré que son neveu était resté avec lui dans sa chambre toute la nuit et lui avait dit qu’il était contrarié parce que sa grand-mère le « dérangeait ».

« Oh mon Dieu, s’il vous plaît, s’il vous plaît, ne faites rien de stupide, affirme l’homme lors de l’appel. Je pense qu’il tire sur des enfants. »

L’appel est arrivé vers 13 h le 24 mai 2022, environ 10 minutes après la fin des tirs. Salvador Ramos a été mortellement abattu par les autorités à 12 h 50. Il était entré dans l’école à 11 h 33, ont déclaré les responsables.

La réponse tardive des forces de l’ordre – près de 400 policiers ont attendu plus de 70 minutes avant d’affronter le tireur dans une salle de classe remplie d’enfants et d’enseignants morts et blessés – a été largement condamnée comme un échec massif. Le massacre d’Uvalde a été l’une des pires fusillades scolaires de l’histoire des États-Unis.

Juste avant d’arriver à l’école, Salvador Ramos a blessé sa grand-mère à son domicile tirant sur elle. Il a ensuite pris une camionnette de la maison et s’est rendu à l’école.

Une femme paniquée a appelé le 911 à 11 h 29, juste avant le début de la tuerie, pour dire à un répartiteur qu’une camionnette s’était écrasée dans un fossé et que l’occupant avait couru sur le campus de l’école.

« Oh mon Dieu, ils ont une arme », a-t-elle affirmé, disant au répartiteur que des coups de feu avaient été tirés.

« Oh mon Dieu, je pense qu’il y avait des enfants dans la salle de sport, a-t-elle poursuivi. S’il vous plaît, dépêchez-vous ! »

À 13 h 19, un autre proche de Salvador Ramos a appelé le 911, craignant qu’il ne se dirige vers elle.

« Pouvez-vous s’il vous plaît envoyer quelqu’un chez moi ? a demandé Kesley Ramos au répartiteur. Le tireur actif, c’est mon cousin et je ne veux pas qu’il vienne chez moi. »

Plusieurs enquêtes fédérales et étatiques sur la lenteur de la réponse des forces de l’ordre ont mis en lumière des problèmes en cascade dans la formation, la communication, le leadership et la technologie, et ont remis en question le fait que les policiers accordaient la priorité à leur propre vie plutôt qu’à celle des enfants et des enseignants dans cette ville du sud du Texas d’environ 15 000 habitants, située à 130 kilomètres à l’ouest de San Antonio. Les familles des victimes cherchent depuis longtemps à obtenir des comptes concernant la lenteur de la réponse policière.

Deux des policiers qui ont répondu à l’appel sont maintenant accusés d’infractions pénales : l’ancien chef de la police scolaire d’Uvalde, Pete Arredondo, et l’ancien officier scolaire Adrian Gonzales ont plaidé non coupables à de multiples accusations d’abandon d’enfant et de mise en danger. Un policier d’État du Texas à Uvalde qui avait été suspendu a été réintégré dans son poste plus tôt ce mois-ci.

Certaines familles ont demandé que davantage de policiers soient inculpés et ont intenté des poursuites fédérales et étatiques contre les forces de l’ordre, des réseaux sociaux, des sociétés de jeux vidéo en ligne et le fabricant d’armes à feu qui a fabriqué le fusil utilisé par le tireur.