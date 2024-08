(Ferguson) Un policier de Ferguson, dans le Missouri, a été grièvement blessé devant le commissariat de la ville lors de manifestations organisées à l’occasion du 10e anniversaire de la mort par balle de Michael Brown, un moment charnière du mouvement national Black Lives Matter, a indiqué la police samedi.

Associated Press

Le chef de la police de Ferguson, Troy Doyle, a déclaré que le policier Travis Brown avait subi une grave blessure au cerveau vendredi après avoir été jeté au sol.

« Il se trouve actuellement dans un hôpital de la région et se bat pour sa vie », a affirmé M. Doyle.

Deux autres policiers ont également été blessés, l’un souffrant d’une blessure à la cheville et l’autre d’une écorchure.

L’équipe de policiers est sortie vendredi pour procéder à des arrestations pour destruction de biens au commissariat de police, où les manifestants se sont rassemblés pour se souvenir de Michael Brown, le jeune noir de 18 ans non armé qui a été tué par Darren Wilson, un policier blanc, en 2014.

M. Doyle a déclaré que Travis Brown, qui est noir, a commencé à travailler dans le département en janvier et a précédemment travaillé pour le département de police du comté de St. Louis.

« Il voulait faire partie du changement, a affirmé M. Doyle. Il voulait avoir un impact sur notre communauté. C’est le type de policier que nous voulons dans notre communauté. Et que se passe-t-il ? Il se fait agresser. J’ai dû regarder sa mère dans les yeux et lui dire ce qui est arrivé à son fils. Je ne referai plus jamais ça, je vous le promets. »

Le procureur du comté de St. Louis, Wesley Bell, qui s’était rendu à l’hôpital auparavant pour rencontrer la famille du policier, a déclaré qu’il préparait des accusations. Mais il a refusé de divulguer les noms des suspects avant qu’elles ne soient déposées.

« Je dis toujours que la partie la plus difficile de ce travail est lorsque nous avons une famille qui a perdu un être cher et que nous ne pouvons pas rendre justice. Et je dois rectifier cela. La chose la plus difficile que j’ai eu à faire est de parler et de consoler une mère qui ne sait pas si son enfant va s’en sortir. Et pour quoi ? »

On ne sait pas exactement qui a organisé les manifestations de vendredi. Un militant qui a assisté plus tôt dans la journée à un mémorial pour Michael Brown, et un autre qui a organisé des manifestations précédentes, n’ont pas immédiatement répondu aux appels et aux textos de l’Associated Press demandant des commentaires.

Les arrestations ont eu lieu alors que le service des pompiers de St. Louis a mis un de ses membres en congé après qu’il eut publié un message sur les réseaux sociaux que le service a qualifié d’insensible.

« Nous prenons cette affaire au sérieux et ne cautionnons pas un tel comportement », a écrit le service.

Le service n’a pas divulgué le contenu du message, mais plusieurs médias de la région ont rapporté qu’il disait : « Bonne journée EN VIE à Darren Wilson ! ».

La mort de Michael Brown a fait de Ferguson le point central du règlement de comptes national concernant la relation historiquement tendue entre les forces de l’ordre américaines et les personnes noires.

En 2015, une enquête du ministère américain de la Justice n’a également trouvé aucun motif de poursuivre Darren Wilson. Mais le rapport a dressé un bilan cinglant du service de police, soulevant d’importantes inquiétudes quant à la manière dont les policiers traitaient les résidents noirs et quant à un système judiciaire qui créait un cycle d’endettement pour de nombreux résidents.