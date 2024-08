Tempête Debby Au moins cinq morts dans le sud-est du pays, pluies torrentielles et crues soudaines

(Horseshoe Beach) La tempête tropicale Debby a inondé les villes côtières de Géorgie et de Caroline du Sud, mardi, en plus d’avoir provoqué des tornades et submergé des rues avec des eaux de crue pouvant monter jusqu’à la taille. Et tout cela n’est que le début d’une tempête prolongée qui pourrait déverser jusqu’à 64 centimètres de pluie.