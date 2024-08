Plus de 1400 personnes ont été accusées de crimes fédéraux liés à l’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Les émeutiers avaient notamment en leur possession des armes à feu, des couteaux et des pistolets paralysants.

Une femme de la Californie est accusée d’avoir introduit une panoplie d’armes, dont une épée, un fouet en acier et un couteau, dans le Capitole américain lors de l’attaque du 6 janvier 2021, ont révélé des archives judiciaires rendues publiques mercredi.

Michael Kunzelman Associated Press

Kennedy Lindsey avait en sa possession une épée courte, un fouet tactique en acier, une matraque pliable, du gaz poivré, un couteau papillon et une lampe de poche de type Taser lorsqu’un officier des services secrets américains a fouillé son sac à dos, selon un affidavit du FBI.

Mme Lindsey a été arrêtée à Los Angeles le mois dernier pour conduite désordonnée et possession d’une arme dangereuse dans un bâtiment du Capitole.

Plus de 1400 personnes ont été accusées de crimes fédéraux liés à l’assaut du Capitole. Les émeutiers avaient notamment en leur possession des armes à feu, des couteaux et des pistolets paralysants.

Beaucoup d’autres ont utilisé des objets comme des mâts de drapeau et des morceaux de mobilier de bureau comme armes de fortune pendant le siège.

Mme Lindsey a été accusée avec une autre femme qui avait pris l’avion avec elle jusqu’à Washington. Elle avait acheté les deux billets d’avion après que le président de l’époque, Donald Trump, a annoncé qu’il y aurait une manifestation « sauvage » là-bas le 6 janvier. Mme Lindsey a parlé de son voyage sur les réseaux sociaux en disant qu’elle y allait parce que « le patron nous a appelés à être là ».

Après avoir assisté au rassemblement de Trump « Stop the Steal » près de la Maison-Blanche, les deux femmes se sont rendues au Capitole à l’arrière d’une voiturette de golf.

« Tout le monde prend d’assaut le bâtiment, les amis », a déclaré Mme Lindsey dans une vidéo autoenregistrée, selon l’affidavit. « Nous devons le faire en tant que patriotes. C’est ce qui est dit dans la Constitution. »

Mme Lindsey, qui portait un chapeau rouge « Make America Great Again » et un gilet tactique, est entrée dans le Capitole par une vitre brisée, a indiqué le FBI. L’officier des services secrets qui s’est approché de Mme Lindsey avait vu l’épée attachée à sa jambe, selon l’affidavit.

Mme Lindsey a témoigné plus tard au FBI qu’elle avait récupéré le sac à dos dans sa chambre d’hôtel après avoir assisté au discours de M. Trump. Elle a décrit ses armes confisquées comme des « outils » et a reconnu qu’elles se trouvaient dans son sac à dos lorsqu’elle est entrée au Capitole.

Mme Lindsey a été libérée après son arrestation le 28 juillet.

Elle n’a pas immédiatement répondu à un message texte sollicitant des commentaires, tout comme l’avocat qui l’a représentée à sa première comparution devant le tribunal.

