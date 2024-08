(Horseshoe Beach) La tempête tropicale Debby se déplaçait mardi de manière menaçante dans certaines des villes les plus historiques du sud des États-Unis et devrait provoquer des averses et des inondations prolongées tout au long de la journée après avoir frappé la Floride.

Jeff Martin et Christopher O'meara Associated Press

Les précipitations record résultant de la tempête qui a tué au moins cinq personnes lundi ont provoqué des crues soudaines, pouvant atteindre 76 centimètres dans certaines régions, selon le Centre national des ouragans des États-Unis.

Le centre de la tempête se trouvait sur le sud-est de la Géorgie tôt mardi avec des vents maximum soutenus de près de 75 km/h et elle se déplaçait vers le nord-est à près de 11 km/h. Le centre devrait se déplacer au large des côtes géorgiennes plus tard mardi.

Un certain renforcement est prévu mercredi et jeudi alors que Debby dérivera au large, avant de se diriger vers l’intérieur des terres de la Caroline du Sud jeudi.

« Tenez bon », a déclaré Van Johnson, le maire de Savannah, en Géorgie, aux résidants lors d’une diffusion en direct sur les réseaux sociaux lundi soir. « Attendez-vous à ce que ce soit une journée difficile [mardi] », a-t-il ajouté.

PHOTO MARCO BELLO, ARCHIVES REUTERS Un ouvrier déplace des sacs de sable sous la pluie à River Street, en Géorgie, le 5 août 2024.

Des avertissements de crue subite ont été diffusés pour Savannah, en Géorgie, et pour Charleston, en Caroline du Sud, entre autres zones côtières de ces deux États. Savannah et Charleston ont annoncé des couvre-feux de lundi soir à mardi.

En Caroline du Sud, le directeur par intérim des urgences du comté de Charleston, Ben Webster, a qualifié Debby d’« évènement historique et potentiellement sans précédent » à trois reprises lors d’une séance d’information de 90 secondes lundi.

En plus du couvre-feu, le plan d’urgence de la ville de Charleston comprend des sacs de sable pour les résidants, l’ouverture de stationnements pour que les habitants puissent garer leur voiture au-dessus des eaux de crue et un système de cartographie en ligne indiquant quelles routes sont fermées en raison des inondations.

PHOTO STEPHEN B. MORTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Une maison à Tybee Island, en Géorgie, le 5 août 2024.

À Edisto Beach, en Caroline du Sud, une tornade s’est abattue lundi soir, endommageant des arbres, des maisons et détruisant des lignes électriques, a annoncé le bureau du shérif du comté de Colleton sur les réseaux sociaux. Aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat, ont indiqué les autorités.

Le service météorologique national a continué à publier des avertissements de tornade jusque tard dans la nuit de lundi à mardi pour certaines parties de l’État, notamment la ville insulaire de Hilton Head.

Des dégâts et des morts en Floride

Debby a touché terre en Floride tôt lundi en tant qu’ouragan de catégorie 1. Il s’est affaibli en une tempête tropicale, se déplace lentement et menace de provoquer des inondations catastrophiques dans certaines parties de l’est de la Géorgie, de la plaine côtière de la Caroline du Sud et du sud-est de la Caroline du Nord jusqu’à mercredi.

Environ 500 personnes ont été secourues lundi des maisons inondées à Sarasota, en Floride, une ville balnéaire prisée des touristes, a annoncé la police de Sarasota dans un message publié sur les réseaux sociaux. Juste au nord de Sarasota, les responsables du comté de Manatee ont déclaré dans un communiqué de presse que 186 personnes avaient été sauvées des eaux de crue.

Essentiellement, nous avons eu deux fois plus de pluie que prévu. David Rathbun, chef des pompiers du comté de Sarasota, sur les réseaux sociaux

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a averti que l’État pourrait continuer à être confronté à des menaces à mesure que les voies navigables au nord de la frontière se remplissent et s’écoulent vers le sud.

Cinq personnes sont mortes à cause de la tempête lundi soir, dont un chauffeur de camion sur l’Interstate 75 dans la région de Tampa, après avoir perdu le contrôle de son semi-remorque.

PHOTO OCTAVIO JONES, ARCHIVES REUTERS Un gouffre s’est ouvert sur Grange Fall Loop à Wimauma, en Floride, aux États-Unis, 5 août 2024.

Un garçon de 13 ans est décédé lundi matin après la chute d’un arbre sur une maison mobile au sud-ouest de Gainesville, en Floride, selon le bureau du shérif du comté de Levy. Dans le comté de Dixie, juste à l’est de l’endroit où la tempête a touché terre, une femme de 38 ans et un garçon de 12 ans sont morts dans un accident de voiture dimanche soir.

Dans le sud de la Géorgie, un homme de 19 ans est décédé lundi après-midi lorsqu’un grand arbre est tombé sur la galerie d’une maison à Moultrie, a rapporté The Atlanta Journal-Constitution.

Pannes et annulations de vols

Plus de 140 000 clients étaient sans électricité en Floride et en Géorgie mardi matin, comparativement à un sommet de 350 000, selon PowerOutage.us et Georgia Electric Membership Corp. Près de 12 000 autres étaient sans électricité en Caroline du Sud tôt mardi.

Plus de 1600 vols ont également été annulés dans tout le pays lundi et plus de 550 vols ont été annulés tôt mardi, dont beaucoup à destination et en provenance des aéroports de la Floride, selon FlightAware.com.

Le président Joe Biden a approuvé une demande de déclaration d’urgence émanant du gouverneur de la Caroline du Sud, après avoir approuvé une demande similaire émanant de la Floride. Le gouverneur de la Géorgie, Brian Kemp, a indiqué qu’il avait demandé à M. Biden de publier une déclaration d’urgence fédérale préventive afin d’accélérer l’acheminement de l’aide fédérale à l’État.

La vice-présidente Kamala Harris a quant à elle reporté une visite de campagne prévue jeudi à Savannah.

La Caroline du Nord est également couverte par l’état d’urgence après que le gouverneur Roy Cooper l’eut déclaré dans un décret signé lundi. Plusieurs zones le long du littoral de l’État sont sujettes aux inondations, comme Wilmington et les Outer Banks, selon le programme de cartographie des plaines inondables de Caroline du Nord.