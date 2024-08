Vie new-yorkaise Le dernier des clubs privés de Brooklyn

(New York) À une époque où les clubs privés poussent comme des champignons à Manhattan, il n’en reste plus qu’un seul à Brooklyn : le Montauk Club, fondé en 1889, en plein cœur du Gilded Age, cette période de prospérité qui a inspiré aux créateurs de Downton Abbey une série du même nom se déroulant dans le New York opulent de la fin du XIXe siècle.