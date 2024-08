(Tampa) L’ouragan Debby a touché terre dans le nord de la Floride, lundi matin, en tant que tempête de catégorie 1.

Associated Press

Selon les données du Centre national des ouragans des États-Unis, qui se trouve à Miami, Debby s’accompagnait de vents maximums soutenus de près de 130 km/h.

La tempête a touché terre à Steinhatchee, une petite communauté de moins de 1000 habitants située dans la région de Big Bend, sur la côte du golfe du Mexique.

L’ouragan a ainsi fait son entrée en sol américain dans l’une des régions les moins peuplées de la Floride, mais les prévisionnistes ont prévenu que de fortes pluies pourraient provoquer des inondations catastrophiques en Floride, en Caroline du Sud et en Géorgie.

PHOTO MARIA ALEJANDRA CARDONA, ARCHIVES REUTERS L’ouragan Debby à Fort Myers, en Floride, le 4 août 2024.

La tempête se déplaçait vers le nord-est à 17 km/h.

Près de 214 000 clients étaient privés d’électricité en Floride lundi matin, selon le site PowerOutage.com.

Debby est la quatrième tempête nommée de la saison des ouragans dans l’Atlantique en 2024, après la tempête tropicale Alberto, l’ouragan Béryl et la tempête tropicale Chris, qui se sont tous formés en juin.

Les tempêtes tropicales et les ouragans peuvent déclencher des crues de rivières et submerger les systèmes de drainage. Les prévisionnistes anticipent de 15 à 30 centimètres de pluie et jusqu’à 46 centimètres dans les zones isolées de Floride.