(New York) À une époque où les clubs privés poussent comme des champignons à Manhattan, il n’en reste plus qu’un seul à Brooklyn : le Montauk Club, fondé en 1889, en plein cœur du Gilded Age, cette période de prospérité qui a inspiré aux créateurs de Downton Abbey une série du même nom se déroulant dans le New York opulent de la fin du XIXe siècle.

Sa survie tient au même facteur qui a contribué à l’ouverture d’une pléthore de clubs privés à Manhattan ces dernières années : la pandémie de COVID-19.

« En 2021, lorsque j’ai pris mes fonctions, le club était au bord de la faillite », rappelle Mary Brennan, présidente du Montauk Club, accoudée au bar de l’établissement, un vendredi soir récent. « Il se trouve que la COVID a été très bonne pour nous, d’une manière un peu bizarre. »

Pendant que l’urbaniste à la retraite raconte l’histoire ancienne et récente du club de Park Slope, quartier prisé de Brooklyn, des membres calés dans des sofas et des fauteuils en cuir suivent sur un écran géant une retransmission de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris.

Dans une salle décorée pour l’occasion de petits drapeaux nationaux, il ne s’en trouvera pas un pour se plaindre des drag queens du metteur en scène Thomas Jolly.

PHOTO RICHARD HÉTU, COLLABORATION SPÉCIALE Mary Brennan, présidente du Montauk Club

« L’engagement en faveur de la diversité n’est pas nouveau pour le Montauk Club », dira Mary Brennan en remontant le fil du temps.

« En 1889, lorsque le club a ouvert ses portes, il comptait parmi ses premiers membres des juifs et des catholiques. Si vous connaissez un tant soit peu le Gilded Age, vous savez que c’était totalement inédit. C’était le premier club de Brooklyn et l’un des plus importants de New York. Pourtant, personne n’a suivi le mouvement. »

Une architecture « magnifique »

Comme d’autres membres du Montauk Club, Mary Brennan a d’abord été séduite par l’architecture vénitienne gothique de l’immeuble qui l’abrite et qui tranche avec le style néoclassique de la plupart des autres clubs privés de l’époque.

PHOTO RICHARD HÉTU, COLLABORATION SPÉCIALE La façade du Montauk Club

La plupart d’entre nous, y compris moi, sommes passés devant le bâtiment. L’architecture est remarquable, inhabituelle, magnifique. Mais j’ai supposé, comme la plupart des gens, que je n’aurais pas les moyens d’adhérer au club. Mary Brennan

C’était au début des années 1990. Trois décennies plus tard, les frais d’adhésion annuels du Montauk Club demeurent modestes : 650 $. Des broutilles en comparaison de ce qu’exigent nombre de clubs privés qui ont vu le jour au cours des dernières années à Manhattan.

L’Aman Club, niché au sommet du Crown Building, à l’angle de la 5e Avenue et de la 57e Rue, est l’un des plus exclusifs. Frais d’adhésion : 200 000 $. Cotisation annuelle : 15 000 $. L’Aman Club fait partie d’un phénomène que le New York Times a appelé la members-only mania, que l’on pourrait traduire par la folie de l’exclusivité.

Et même s’ils n’ont pas tous les moyens d’adhérer aux nouveaux clubs privés pour ultrariches, un nombre croissant de New-Yorkais recherchent des endroits exclusifs où ils peuvent se retrouver avec leurs semblables en dehors du boulot, surtout ceux qui travaillent encore à la maison. Quête que des entrepreneurs futés se font un devoir de satisfaire en profitant des immeubles ou espaces laissés vacants dans la foulée de la pandémie pour multiplier les clubs privés.

Mais les membres du Montauk Club marquent leur différence.

« J’aime que le club ne soit pas snob », dit Sargama Gupta, une illustratrice de 34 ans, qui vient d’y adhérer. « Les gens ne s’attendent pas à ce que vous vous comportiez d’une certaine manière, c’est un peu plus décontracté. »

« Une expression de la prospérité civique »

Il n’en a pas toujours été ainsi. Même s’ils étaient ouverts aux juifs et aux catholiques, les fondateurs du Montauk Club ne voulaient comme membres que des hommes fortunés ayant un certain standard à soutenir (les femmes, tout en étant présentes depuis le début, n’allaient pas être admises en tant que membres avant les années 1960).

« Nous reconnaissons cette entreprise comme une expression de la prospérité civique », déclara un des orateurs lors de la pose de la première pierre du Montauk Club, après avoir précisé que « le confort et le divertissement [des] membres » n’étaient plus la raison d’être des clubs, devenus des « centres d’information, de discussion et d’influence ».

Au fil des ans, le club de Park Slope allait accueillir plusieurs politiciens célèbres, dont William McKinley, Grover Cleveland, Herbert Hoover, Dwight Eisenhower et John F. Kennedy.

Il devait aussi traverser plusieurs crises qui ébranlèrent ses finances ou remirent en question sa mission : la Première Guerre mondiale, la prohibition, la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, la révolution culturelle des années 1960.

La crise la plus récente – la pandémie – aurait pu l’achever, mais non. Elle a plutôt forcé le Montauk Club à changer son offre et ses règles. Fini le menu traditionnel des clubs privés avec quatre entrées, trois ou quatre plats principaux et autant de desserts. Place à un menu de petits plats qui n’exigent pas une brigade de cuisine complète.

Fini aussi le code vestimentaire. « Tout ce que nous demandons aux membres, c’est de ne rien porter d’offensant », dit Mary Brennan en riant.

Ces changements ont coïncidé avec la levée des restrictions de la ville sur la fréquentation des bars et des restaurants.

« C’est là que la COVID a été très bonne pour nous », raconte la présidente du Montauk Club, qui doit son nom à une tribu algonquine de Long Island. « Après avoir été confinés à la maison, les gens étaient prêts à socialiser. Et le club leur semblait plus sûr qu’un bar avec 100 personnes. Nous avons de hauts plafonds, de grandes pièces et, comme j’aime le dire, des fenêtres de 135 ans qui laissent passer les courants d’air. »

Un autre chez-soi

Résultat : le nombre des membres du club, qui s’élevait à environ 200 avant la pandémie, se chiffre aujourd’hui à environ 550.

Emily Ashton fait partie de la nouvelle cohorte de membres.

« J’ai adhéré au club pour deux raisons », dit la New-Yorkaise de 51 ans, qui vit à Park Slope et travaille au département de gestion des urgences de la Ville.

PHOTO RICHARD HÉTU, COLLABORATION SPÉCIALE Soroya Pinheiro et Emily Ashton, nouvelles membres du Montauk Club

Tout d’abord, parce que je pense que le bâtiment fait partie intégrante de l’histoire de la communauté. Mais aussi parce que je voulais m’assurer qu’une institution aussi fière puisse perdurer et se développer au XXIe siècle. Emily Ashton

« Je pense aussi qu’il est très plaisant d’avoir un endroit où l’on peut amener sa meilleure amie d’enfance, où l’on peut amener sa grand-mère. On a l’impression que tout le monde est le bienvenu. »

Assise à ses côtés, Soroya Pinheiro, l’amie d’enfance, opine du chef. « J’aime l’impression que donne le club d’être un autre chez-soi », dit-elle.

Mais les fondateurs du Montauk Club approuveraient-ils tous les changements apportés par la direction actuelle ? Au bar, la réponse de Mary Brennan ne se fait pas attendre.

« J’aime à penser qu’ils en seraient satisfaits, et cela, pour deux raisons. Premièrement, le club est toujours ouvert. Deuxièmement, il s’agissait d’hommes qui étaient prêts à admettre des juifs et des catholiques, et qui avaient ouvert leurs portes aux femmes. Ils étaient prêts à briser les normes. Ils étaient prêts à faire des choses inhabituelles à bien des égards. J’aimerais croire qu’ils penseraient que nous suivons leurs traces de manière positive. »