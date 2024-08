(Tampa) La tempête tropicale Debby s’est fortifiée rapidement dimanche et devrait se transformer en ouragan alors qu’elle traverse le golfe du Mexique en direction de la Floride, apportant de fortes pluies sur cet État. La tempête représente aussi une menace d’inondations dévastatrices sur la côte sud-est de l’Atlantique plus tard cette semaine.

Kimberly Chandler et Christopher O'meara Associated Press

Debby était susceptible de devenir un puissant ouragan de catégorie 1 avant de toucher terre vers midi lundi dans la région de Big Bend en Floride, a déclaré le National Hurricane Center, à Miami. Une veille de tornade était également en vigueur dans certaines parties de la Floride et de la Géorgie jusqu’à 6 h lundi matin.

Il était attendu que la tempête Debby se déplace vers l’est sur le nord de la Floride, puis stagne sur les régions côtières de la Géorgie et de la Caroline du Sud, ravageant la région avec des pluies record potentielles totalisant jusqu’à 76 centimètres à partir de mardi. Les autorités ont également mis en garde contre une onde de tempête potentiellement mortelle le long de la côte du golfe de Floride, avec des inondations de deux à trois mètres attendues lundi entre les fleuves Ochlockonee et Suwannee.

« On prévoit des totaux de précipitations vraiment étonnants, et étonnants dans le mauvais sens du terme », a déclaré Michael Brennan, directeur du centre de prévisions des ouragans, lors d’un point de presse. « Ce serait un record de précipitations associé à un cyclone tropical pour les États de Géorgie et de Caroline du Sud si nous atteignions le niveau de 76 centimètres. »

Les conséquences des inondations pourraient durer jusqu’à vendredi et devraient être particulièrement graves dans les zones de basse altitude proches de la côte, notamment à Savannah, en Géorgie ; à Hilton Head, en Caroline du Sud ; et à Charleston, aussi en Caroline du Sud. Les autorités de la Caroline du Nord surveillaient la progression de la tempête.

Les autorités de la ville de Savannah ont déclaré que la région pourrait connaître l’équivalent d’un mois de pluie en quatre jours si le système s’arrêtait dans la région.

Le centre de prévision des ouragans a déclaré dans une mise à jour à 20 h que Debby était située à environ 161 kilomètres à l’ouest de Tampa, en Floride, avec des vents maximums soutenus de 113 kilomètres/heure (km/h). La tempête se déplaçait vers le nord à 19 km/h. Les vents de la force d’une tempête tropicale s’étendaient jusqu’à 225 kilomètres du centre.

Les bandes extérieures de Debby ont frôlé la côte ouest de la Floride, inondant les rues et provoquant des pannes de courant. Les responsables du comté de Sarasota ont déclaré que la plupart des routes de Siesta Key, une île-barrière au large de Sarasota, étaient sous l’eau. Le centre des ouragans avait prédit que le système se renforcerait à mesure qu’il se courberait au large de la côte sud-ouest de la Floride, où l’eau était extrêmement chaude.

Des inondations attendues

Lors d’un breffage dimanche après-midi, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a averti que la tempête pourrait entraîner « des inondations vraiment très importantes qui se produiraient dans le centre nord de la Floride ».

Il a déclaré que l’ouragan suivrait une trajectoire similaire à celle de l’ouragan Idalia, mais qu’il serait « beaucoup plus humide ». « Nous allons voir beaucoup plus d’inondations », a-t-il dit.

Debby est la quatrième tempête nommée de la saison des ouragans dans l’Atlantique en 2024 après la tempête tropicale Alberto, l’ouragan Béryl et la tempête tropicale Chris, qui se sont tous formés en juin.

Un avertissement d’ouragan a été émis pour certaines parties de la région de Big Bend et du Florida Panhandle, tandis que des avertissements de tempête tropicale ont été diffusés pour la côte ouest de la Floride, le sud des Florida Keys et les îles Dry Tortugas. Une veille de tempête tropicale s’est étendue plus à l’ouest dans le Panhandle.

Les tempêtes tropicales et les ouragans peuvent déclencher des crues de rivières et submerger les systèmes de drainage et les canaux. Les prévisionnistes anticipent de 15 à 30 centimètres de pluie et jusqu’à 46 centimètres dans les zones isolées de Floride.

Une onde de tempête devrait frapper la côte du golfe, y compris Tampa Bay

La Floride est sujette aux inondations même lors des jours ensoleillés, et la tempête devrait entraîner une onde de 0,6 à 1,2 mètre le long de la majeure partie de la côte du golfe, y compris Tampa Bay, avec une marée de tempête pouvant atteindre 2,1 mètres au nord de là, dans la région peu peuplée de Big Bend.

Les prévisionnistes ont mis en garde contre « un danger d’inondation par ondes de tempête potentiellement mortelles » dans une région qui comprend Hernando Beach, Crystal River, Steinhatchee et Cedar Key. Les autorités des comtés de Citrus et de Levy ont ordonné une évacuation obligatoire des zones côtières, tandis que celles des comtés de Hernando, de Manatee, de Pasco et de Taylor ont appelé à des évacuations volontaires. Des refuges ont été ouverts dans ces comtés et dans d’autres.

M. DeSantis a déclaré l’état d’urgence dans 61 des 67 comtés de la Floride, et la Garde nationale a activé 3000 de ses membres. Le gouverneur de la Géorgie, Brian Kemp, et le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, ont fait leurs propres déclarations d’urgence.

Les responsables des urgences de la Nouvelle-Angleterre et de New York surveillaient déjà la trajectoire de la tempête pour détecter la possibilité que des restes frappent leurs États. Des États comme New York et le Vermont ont été frappés par de fortes pluies et des orages ces dernières semaines, et étaient toujours aux prises avec des inondations et des sols saturés.