PHOTO NOAA, THE NEW YORK TIMES

(Miami) Une dépression tropicale s’est transformée en tempête tropicale Debby au nord de Cuba samedi et devrait devenir un ouragan alors qu’elle se déplace dans le golfe du Mexique, sur une trajectoire de collision avec la Floride.

Associated Press

Les prévisionnistes du National Hurricane Center ont déclaré que la tempête avait désormais des vents maximums soutenus de 65 kilomètres/heure (km/h). Debby était située à environ 160 kilomètres à l’ouest-sud-ouest de Key West, en Floride, et se déplaçait vers le nord-ouest à 24 km/h.

Les vents et les orages se sont propagés sur une vaste région, notamment le sud de la Floride, les Florida Keys et les Bahamas.

Debby est susceptible d’apporter des pluies torrentielles et des inondations côtières sur une grande partie de la côte du golfe de Floride d’ici dimanche soir, et les prévisions montrent que le système pourrait débarquer sous la forme d’un ouragan lundi et traverser le nord de la Floride dans l’océan Atlantique.

Les prévisionnistes préviennent que de fortes pluies pourraient également tomber sur le nord de la Floride et sur les côtes atlantiques de la Géorgie, de la Caroline du Sud et de la Caroline du Nord, au début de la semaine prochaine.

Debby est la quatrième tempête nommée de la saison des ouragans dans l’Atlantique en 2024, après la tempête tropicale Alberto, l’ouragan Beryl et la tempête tropicale Chris, qui se sont formés en juin.

Le National Hurricane Center, à Miami, a prédit que le système se renforcerait à mesure qu’il passera au large de la côte sud-ouest de la Floride, où l’eau est extrêmement chaude. L’intensification devrait s’accélérer plus tard dimanche.

Un avertissement d’ouragan a été diffusé pour certaines parties de la région de Big Bend et du Florida Panhandle, tandis que des avertissements de tempête tropicale ont été émis pour la côte ouest de la Floride, le sud des Florida Keys et les îles Dry Tortugas. Une veille de tempête tropicale s’est étendue plus à l’ouest dans le Panhandle. Un avertissement signifie que des conditions de tempête sont attendues dans les 36 heures, tandis qu’une veille signifie qu’elles sont possibles dans les 48 heures.

Les tempêtes tropicales et les ouragans peuvent déclencher des crues de rivières et submerger les systèmes de drainage et les canaux. Les prévisionnistes ont mis en garde contre 15 cm à 30 cm de pluie et jusqu’à 45 cm dans les zones isolées, ce qui pourrait créer des inondations soudaines et urbaines « localement considérables ». Les prévisionnistes ont également mis en garde contre des inondations modérées dans certaines rivières le long de la côte ouest de la Floride.

Les pluies les plus fortes pourraient tomber en Géorgie et en Caroline du Sud.

Plus précisément, certaines des pluies les plus fortes pourraient tomber la semaine prochaine le long de la côte atlantique, depuis Jacksonville, en Floride, jusqu’aux régions côtières de la Géorgie, de la Caroline du Sud et de la Caroline du Nord. La tempête devrait ralentir après avoir touché terre.

La Floride est sujette aux inondations même les jours ensoleillés, et la tempête devrait entraîner une onde de 0,6 à 1,2 mètre le long de la majeure partie de la côte du golfe, incluant Tampa Bay, avec une marée de tempête pouvant atteindre 2,1 mètres au nord de là, dans la région peu peuplée de Big Bend.

Les prévisionnistes ont mis en garde contre « un danger d’inondation par ondes de tempête potentiellement mortelles » dans une région qui comprend Hernando Beach, Crystal River, Steinhatchee et Cedar Key. Les autorités des comtés de Citrus et de Levy ont ordonné une évacuation obligatoire des zones côtières, tandis que celles des comtés de Hernando, de Manatee, de Pasco et de Taylor ont appelé à des évacuations volontaires. Des refuges ont été ouverts dans ces comtés et dans d’autres.

Les préparatifs contre les inondations sont en cours

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré l’état d’urgence dans 61 des 67 comtés de la Floride, et la garde nationale a activé 3000 de ses membres. Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a fait sa propre proclamation d’urgence samedi.

La Maison-Blanche a déclaré que les responsables fédéraux et de la Floride étaient en contact, et que la Federal Emergency Management Agency avait « prépositionné » des ressources, notamment de l’eau et de la nourriture.

Seulement à Tampa, les autorités ont distribué plus de 30 000 sacs de sable pour effectuer des barricades contre les inondations.

Pendant ce temps, à plus de 1200 kilomètres au large du Mexique, dans l’océan Pacifique, l’ouragan Carlotta a continué de se déplacer vers l’ouest avec des vents maximums soutenus de 140 km/h. Carlotta a commencé à perdre de la force samedi et devrait se dissiper en un reste d’orages.

Encore plus à l’ouest, la tempête tropicale Daniel s’est formée dans le Pacifique. Elle se trouvait à plus de 2400 km de la pointe sud de la Basse-Californie et devait également se dissiper sans toucher la terre.