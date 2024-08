En juin, la Louisiane a adopté une loi controversée : toutes les salles de classe de toutes les écoles publiques, de la maternelle à l’université, devront afficher les 10 commandements sur leurs murs. Sans surprise, la mesure est contestée devant les tribunaux. La cause promet de faire débat et pourrait modifier la jurisprudence pour tout le pays.

Les établissements scolaires ont jusqu’au 1er janvier pour se conformer à la nouvelle loi, mais pouvaient déjà afficher le décalogue dans les classes à la rentrée. Devant une demande d’injonction pour faire suspendre l’application de la loi, les responsables de l’État ont retardé sa mise en exécution au 15 novembre, soit après l’audition prévue devant le juge.

La contestation de la loi adoptée le 19 juin dernier n’a surpris personne. Pour le camp religieux, galvanisé par des décisions favorables de la Cour suprême, il s’agit d’un test qui pourrait confirmer ses prétentions.

« Si l’affaire est portée devant la Cour suprême, je pense que ça pourrait créer un remarquable précédent qui dirait aux gens aux États-Unis que c’est exactement ce qu’ils sont autorisés à faire », affirme Matt Krause, avocat consultant au First Liberty Institute, joint à Fort Worth, au Texas.

L’organisme conservateur chrétien se consacre aux causes touchant la liberté religieuse. Ses avocats ont par exemple produit un document pour la Cour suprême en soutien au refus d’une pâtisserie de fournir des gâteaux de mariage aux couples gais.

M. Krause se dit « très confiant » par rapport à ses chances d’obtenir une décision favorable si la loi sur le décalogue dans les écoles devait se rendre elle aussi jusqu’à la plus haute cour du pays.

La Cour suprême s’est prononcée en faveur d’organisations religieuses dans 81 % des cas de liberté religieuse soumis entre 2005, moment où John Roberts est devenu juge en chef, et 2021, ont constaté les professeurs Lee Epstein et Eric A. Posner, dans une analyse publiée en 2021 dans la revue Supreme Court Review.

Pour la période entre 1953 et 2005, les décisions étaient favorables au camp religieux dans environ 50 % des causes.

« Provocateurs »

La nouvelle exigence en Louisiane s’ajoute à d’autres initiatives chrétiennes controversées adoptées récemment. Une nouvelle directive en Oklahoma oblige par exemple les écoles publiques à enseigner la Bible et les 10 commandements. La Floride a mis en place une loi pour permettre à des aumôniers de conseiller des élèves dans les écoles publiques.

Le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, a affirmé devant des donateurs qu’il « avait hâte d’être poursuivi », en parlant de sa nouvelle loi, selon le Tennessean.

Les législateurs dans les États sont intentionnellement provocateurs dans le but de soumettre leurs lois et leurs cas à la Cour suprême, et les 10 commandements en Louisiane en sont un excellent exemple. Rachel Laser, présidente de l’Americans United for Separation of Church and State (AUSCS), jointe à Washington

L’organisation, conjointement avec l’American Civil Liberties Union, notamment, a déposé une poursuite contre l’État au nom de 14 parents louisianais et de leurs enfants.

Décision de 2022

Mais pourquoi la Louisiane a-t-elle décidé d’exiger l’affichage des 10 commandements dans les salles de classe, alors qu’un arrêt de la Cour suprême de 1980 avait déjà statué qu’une telle loi violait la Constitution ? Parce que ses défenseurs espèrent une nouvelle interprétation à la suite d’un jugement favorable dans une autre cause religieuse.

Nous essayons de retourner à la façon de faire d’avant 1980 pour les 10 commandements – et on peut le faire, parce que le test [utilisé depuis 1971 par la Cour suprême pour analyser les causes de liberté religieuse] a été rejeté avec la cause Kennedy en 2022. Ça a créé toutes sortes d’occasions favorables que nous n’avions pas avant. Matt Krause, avocat consultant au First Liberty Institute

La « cause Kennedy » est un arrêt touchant le congédiement d’un entraîneur de football du secondaire pour ses prières sur le terrain. Joe Kennedy a été défendu par le First Liberty Institute. Les juges majoritaires conservateurs ont donné tort au district scolaire et ont remis en question les paramètres utilisés dans le passé pour juger ce genre de question.

Pour M. Krause, ancien membre de la Chambre des représentants du Texas, cette décision est aussi décisive et historique pour la liberté religieuse que l’est l’arrêt rendu la même semaine contre la garantie du droit à l’avortement « pour le mouvement pro-vie ».

Stratégies

Les organisations, des deux côtés de la question, ajustent leurs stratégies en fonction des interprétations juridiques.

M. Krause défend l’aspect « historique » du décalogue – la tradition et l’histoire ont été avancées par la Cour suprême pour justifier des décisions récentes sur la liberté religieuse.

L’AUSCS « fait valoir que la séparation de l’Église et de l’État est protectrice pour tout le monde », explique Mme Laser, soulignant que les plaignants dans la cause en Louisiane sont intentionnellement des gens de différentes confessions et des non-religieux.

Débats politiques

« Aux États-Unis, nous menons beaucoup de nos batailles politiques à travers le système juridique », observe Elizabeth Shakman Hurd, professeure de sciences politiques à la Northwestern University, jointe à Chicago.

Le débat soulevé par les causes de liberté religieuse est une façon de mobiliser les troupes dans une année électorale particulièrement tendue.

« Je vois la loi en Louisiane comme faisant partie d’un mouvement plus large pour attirer l’attention sur les questions autour de démonstrations publiques de la chrétienté, et ça se situe dans un débat gauche contre droite, républicains contre démocrates, dans une guerre des cultures où chaque côté s’enflamme et s’exaspère », ajoute-t-elle.