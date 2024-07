Californie Légers progrès dans la lutte contre le plus vaste incendie de l’année

(Los Angeles) Avec près de 4900 pompiers mobilisés, 33 hélicoptères, 400 camions et de nombreux canadairs, les pompiers de Californie continuent lundi leur lutte acharnée contre le plus grand incendie de l’année, qui a déjà brûlé une zone plus vaste que la ville de Los Angeles.