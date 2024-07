Des manifestants en faveur du droit à l’avortement s’étaient rassemblés le 24 juin 2022 à Des Moines, dans l’Iowa, où une loi interdisant la plupart des avortements après six semaines de grossesse est entrée en vigueur le 29 juillet 2024.

PHOTO CHARLIE NEIBERGALL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La plupart des avortements interdits après environ six semaines

(Des Moines) Une loi stricte sur l’avortement est entrée en vigueur lundi, en Iowa, interdisant désormais la plupart des avortements après environ six semaines de grossesse – une période où de nombreuses femmes ignorent qu’elles sont enceintes.

Hannah Fingerhut Associated Press

Les dirigeants républicains de l’Iowa réclament cette loi depuis des années et cet appel a pris de l’ampleur après que la Cour suprême des États-Unis eut annulé Roe c. Wade en 2022. La Cour suprême de l’Iowa a également rendu une décision cette année affirmant qu’il n’existe pas de droit constitutionnel à l’avortement dans l’État.

« Il n’y a pas de droit plus sacré que la vie, a déclaré la gouverneure républicaine Kim Reynolds en juin. Je suis heureuse que la Cour suprême de l’Iowa ait confirmé la volonté du peuple de l’Iowa. » Aujourd’hui, à travers le pays, quatre États interdisent les avortements après environ six semaines de grossesse, et 14 États les interdisent à presque tous les stades de la grossesse.

La loi en vigueur dans l’Iowa et d’autres restrictions à travers le pays feront l’objet de débats lors des élections de 2024, les républicains célébrant leurs succès et les démocrates les critiquant comme une attaque contre les droits des femmes.

La vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate à la présidentielle, a déclaré que les droits reproductifs étaient en jeu en novembre. Mme Harris a publié lundi une vidéo pour attirer l’attention sur cet enjeu, alors que la loi de l’Iowa devient applicable.

« Ce que nous devons faire, c’est voter, a-t-elle soutenu. Quand je serai présidente des États-Unis, je promulguerai des mesures de protection de la liberté reproductive. »

« Dévastateur » pour certains, « historique » pour d’autres

Les prestataires d’avortement de l’Iowa se battent contre la nouvelle loi, mais continuent de s’y préparer, renforçant l’accès à l’avortement dans les États voisins et tirant les leçons apprises là où les interdictions sont entrées en vigueur plus rapidement.

Ils ont déclaré qu’ils continueraient à fonctionner dans l’Iowa conformément à la nouvelle loi, mais Sarah Traxler, médecin-chef de Planned Parenthood North Central States, a qualifié cela de moment « dévastateur et sombre » dans l’histoire de l’État.

La loi de l’Iowa a été adoptée par l’Assemblée législative contrôlée par les républicains lors d’une session extraordinaire l’année dernière, mais une contestation judiciaire a été immédiatement déposée par l’Union américaine pour les libertés civiles de l’Iowa, Planned Parenthood North Central States et la clinique Emma Goldman. La loi n’était en vigueur que quelques jours avant qu’un juge de district ne la bloque temporairement – une décision que la gouverneure Kim Reynolds a contestée en appel devant la plus haute cour de l’État.

La décision de la Cour suprême de l’Iowa, rendue en juin par quatre voix contre trois, a réitéré qu’il n’existe pas de droit constitutionnel à l’avortement dans l’État et a ordonné la levée de cette suspension. Un juge du tribunal de district a déclaré la semaine dernière que la suspension serait levée lundi matin. Marjorie Dannenfelser, présidente de Susan B. Anthony Pro-Life America, a parlé d’un « jour historique pour l’Iowa ».

La loi interdit les avortements après la détection d’une activité cardiaque, soit à environ six semaines. Il existe des exceptions limitées en cas de viol, d’inceste, d’anomalie fœtale ou lorsque la vie de la mère est en danger. Auparavant, l’avortement dans l’Iowa était légal jusqu’à 20 semaines de grossesse.

Des préparations en vue des restrictions

Trois cliniques d’avortement dans deux villes de l’Iowa proposent des procédures d’avortement en personne et continueront de le faire avant que l’activité cardiaque ne soit détectée, selon les représentants de Planned Parenthood et Emma Goldman.

Une loi basée sur l’activité cardiaque est « délicate », a déclaré la docteure Traxler, de Planned Parenthood. Puisque la date de six semaines est approximative, « nous n’avons pas nécessairement l’intention d’interrompre les gens à un certain âge gestationnel », a-t-elle déclaré.

Depuis plus d’un an, Planned Parenthood de la région investit également à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iowa pour se préparer aux restrictions. Comme dans d’autres régions, l’organisation dispose d’un personnel dédié pour travailler au téléphone, aider les gens à trouver des rendez-vous, à se connecter avec d’autres prestataires, à organiser des projets de voyage ou une aide financière.

Elle rénove également son centre d’Omaha, dans le Nebraska, juste de l’autre côté de la frontière, et propose depuis peu un avortement médicamenteux à Mankato, dans le Minnesota, à environ une heure de route de l’Iowa.

Mais les prestataires craignent que ce changement radical en matière d’accès n’exacerbe les inégalités en matière de santé pour les femmes de couleur de l’Iowa et les résidantes issues de ménages à faible revenu.