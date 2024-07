Les tremblements de terre dévastateurs qui ont secoué l’ouest du Texas ces derniers jours étaient probablement causés par l’activité pétrolière et gazière dans une région qui subit des secousses depuis des décennies, selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS).

Dorany Pineda Associated Press

Une séquence qui a débuté en 2021 a été marquée vendredi par son plus grand séisme, d’une magnitude de 5,1 dans la zone la plus active du pays pour les séismes induits par les activités pétrolières et gazières, selon les experts. Les récents séismes ont endommagé des maisons, des infrastructures, des lignes électriques et d’autres biens, affaiblissant les fondations et fissurant les murs et les plafonds, ont affirmé des responsables.

Aucun blessé n’a été signalé, a indiqué le bureau de gestion des urgences de la ville de Snyder sur Facebook. Les autorités ont déclaré un désastre dans le comté de Scurry.

« La sécurité est notre priorité absolue pour tous nos résidants, et nous voulions donc nous assurer que nous avions toutes les ressources disponibles à portée de main si nous en avions besoin », a déclaré Jay Callaway, coordinateur de la gestion des urgences pour la ville de Snyder et le comté de Scurry. Il a ajouté que malgré les inquiétudes des résidants, une déclaration de catastrophe ne signifie pas qu’ils s’attendaient à une « catastrophe majeure ». Il a indiqué que le secteur avait continué à avoir de petites secousses lundi.

Il y a eu plus de 50 tremblements de terre d’une magnitude de 3 ou plus – les plus petits tremblements de terre généralement ressentis par les gens ont une magnitude de 2,5 à 3 – au cours de cette séquence sur plusieurs années, a déclaré Robert Skoumal, géophysicien de recherche à l’USGS, dans un courriel. Une séquence est généralement une série de tremblements de terre dans une région particulière attribuables aux mêmes activités, a-t-il expliqué.

Bien que celui de vendredi ait été le plus puissant de la séquence, les responsables ont également enregistré un récent séisme de 4,5, un autre de 4,9 le 23 juillet et un de 4,7 l’année dernière. Une conduite d’eau s’est rompue dans la ville de Snyder à cause d’un séisme la semaine dernière, a indiqué M. Callaway, mais le problème a été réparé.

« Cette partie particulière du bassin permien a une longue histoire de tremblements de terre provoqués par les opérations pétrolières et gazières, remontant au moins aux années 1970 », a déclaré M. Skoumal.

Le bassin permien, qui s’étend du sud-est du Nouveau-Mexique et couvre la majeure partie de l’ouest du Texas, est un vaste bassin connu pour ses riches gisements de pétrole, de gaz naturel et de potassium et est composé de plus de 7000 champs dans l’ouest du Texas. Il s’agit de la zone de séismes provoqués la plus active du pays et probablement du monde, selon l’USGS. Il existe de nombreuses façons dont les humains peuvent causer ou provoquer des tremblements de terre, mais la grande majorité des tremblements de terre dans cette catégorie dans le centre des États-Unis sont entraînés par les opérations pétrolières et gazières, a affirmé M. Skoumal.

Une région qui n’est pas naturellement sismique

Les tremblements de terre ont été introduits pour la première fois dans la région par un processus dans lequel de l’eau est injectée dans le sol pour augmenter la production des réservoirs de pétrole.

Quatre autres secousses d’une magnitude supérieure à 5 ont frappé l’ouest du Texas ces dernières années. Le plus puissant était à 5,4. « Ces quatre tremblements de terre ont été provoqués par l’évacuation des eaux usées », a indiqué M. Skoumal.

Une analyse plus approfondie est nécessaire pour confirmer la cause précise des tremblements de terre dans le secteur, mais comme la région n’est pas naturellement sismique et a une longue histoire de tremblements de terre provoqués, « ces récents tremblements de terre ont probablement également été causés par des opérations pétrolières et gazières », a dit M. Skoumal.

L’Oklahoma a connu une augmentation spectaculaire du nombre de tremblements de terre au début des années 2010, que les chercheurs ont liée aux eaux usées provenant de l’extraction de pétrole et de gaz qui étaient injectées profondément dans le sol, activant d’anciennes failles profondément dans la croûte terrestre. Les eaux usées proviennent de la production de pétrole et de gaz naturel et comprennent de l’eau salée, des fluides de forage et d’autres eaux minéralisées.

La forte augmentation des séismes en Oklahoma il y a plus de dix ans a conduit les régulateurs de l’État à imposer des restrictions sur l’évacuation des eaux usées, en particulier dans les zones autour de l’épicentre des séismes. Depuis lors, le nombre de séismes a commencé à diminuer considérablement.