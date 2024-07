Le « Park Fire » qui sévit depuis mercredi a désormais ravagé presque 1500 km 2 , selon l’agence CalFire, ce qui en fait l’un des incendies les plus vastes de l’histoire de la Californie.

Légers progrès dans la lutte contre le plus vaste incendie de l’année

(Los Angeles) Avec près de 4900 pompiers mobilisés, 33 hélicoptères, 400 camions et de nombreux canadairs, les pompiers de Californie continuent lundi leur lutte acharnée contre le plus grand incendie de l’année, qui a déjà brûlé une zone plus vaste que la ville de Los Angeles.

Romain FONSEGRIVES Agence France-Presse

Le « Park Fire » sévit depuis mercredi dans le nord de l’état, dans une région rurale à trois heures de route au nord-est de San Francisco. Il a désormais ravagé presque 1500 km2, selon l’agence CalFire, ce qui en fait l’un des incendies les plus vastes de l’histoire de la Californie.

Aucune victime n’est pour l’instant à déplorer, et les pompiers ont bénéficié ce week-end d’une petite baisse des températures, qui leur a permis de faire quelques progrès : l’incendie est maîtrisé à « 12 % ».

Mais environ 4200 personnes sont toujours sous le coup d’ordres d’évacuations, et les autorités appellent à la plus grande prudence, face à une situation qui peut se dégrader à tout moment.

« Nous demandons au public de continuer à être diligent et préparé [à partir] à cause de la violence de l’incendie », a insisté CalFire.

Cet incendie impressionne : il a progressé à la vitesse de marche d’un homme pendant les premières 48 heures, et a généré des nuages de fumée sculptés comme des champignons atomiques, ainsi qu’une mini-tornade de feu.

Vagues de chaleur

La propagation éclair de l’incendie a notamment été permise par les vagues de chaleur à répétition qui touchent la Californie et l’Ouest américain depuis début juin.

« La végétation […] est toujours super, super sèche, asséchée par un mois de chaleur record », a expliqué dimanche Daniel Swain, spécialiste des évènements extrêmes à l’université UCLA.

Et si les contreforts des montagnes de la Sierra Nevada brûlent régulièrement, les forêts spécifiques auxquelles s’attaquent cet incendie sont « des endroits où il n’y a pas eu d’incendie depuis des dizaines d’années », a-t-il ajouté. Il y a donc énormément de combustible pour les flammes.

PHOTO LOREN ELLIOTT, THE NEW YORK TIMES Le California Conservation Corps et le personnel de CalFire tentent de contenir le Park Fire, le long de l’autoroute 32 au nord-est de Chico, en Californie.

Malgré les moyens pharaoniques déployés par la Californie, experte dans la lutte contre les incendies, « la technologie reste insuffisante pour traiter un feu d’une telle envergure », selon lui.

Cet immense incendie de forêt ravive de mauvais souvenirs : la ville de Paradise, où 85 personnes ont péri en 2018 dans l’incendie le plus meurtrier de l’histoire de la Californie, n’est qu’à une vingtaine de kilomètres des flammes. Elle est sous alerte et ses habitants doivent se préparer à toute éventualité.

Dans les villages forestiers concernés par des ordres d’évacuation, certains habitants choisissent malgré tout de rester jusqu’au dernier moment. Comme Justin Freese, qui déploie ses tuyaux d’eau autour de sa maison de deux étages, perdue dans les bois.

« Je suis préparé, mais je ne suis pas stupide », a assuré ce quadragénaire au New York Times. « S’il y a un mur de flammes de 30 mètres, je ne vais pas rester sur place et me faire carboniser. »

Centaine d’incendies aux États-Unis

Cet incendie est d’origine criminelle, selon les autorités. Un homme de 42 ans a été placé en détention provisoire jeudi matin, après avoir été vu en train de pousser une « voiture en feu dans un ravin », d’après le parquet local.

Les États-Unis luttent actuellement contre une centaine de vastes incendies selon le National Interagency Fire Center. Ils ravagent principalement l’Ouest du pays, et notamment l’Oregon, où un pilote d’avion luttant contre un incendie est mort la semaine dernière.

La fumée qu’ils engendrent a poussé les services météorologiques à émettre des alertes à la qualité dans de nombreux endroits de la région.

En Californie, un autre incendie s’est déclaré au cours du week-end dans le centre de l’État et a presque entièrement rasé le petit village de Havilah, sans faire de victimes. L’endroit était connu comme un avant-poste pour mineurs, vestige de la ruée vers l’or.

Les vagues de chaleur à répétition sont un marqueur du réchauffement de la planète lié au changement climatique causé par la dépendance de l’humanité aux énergies fossiles, selon les scientifiques.