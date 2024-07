En 2023, 6737 armes à feu ont été interceptées dans les aéroports américains et ce nombre augmente chaque année. Cet été, les Américains voyagent en nombre record et certains amènent armes et munitions à l’aéroport.

Michael Lee Evans se souvenait d’avoir égaré un chargeur de pistolet il y a des années. Il a été très surpris quand un douanier l’a trouvé dans une pochette de sa valise. Le Texan de 72 ans a été encore plus surpris en apprenant qu’il risquait des années de prison pour avoir introduit des munitions dans les îles Turques-et-Caïques.

Sofia Andrade The Washington Post

Le voyage de rêve de M. Evans pour son anniversaire a viré au « cauchemar » lorsque lui et sa femme, Sharon, ont été interceptés aux douanes à l’aéroport international de Providenciales, en décembre. Il a été arrêté et emmené au poste de police. Quand il a parlé à un avocat, il a réalisé la gravité de la situation.

« Suis-je dans le pétrin ? », a demandé M. Evans. « Vous courez un gros risque », lui a répondu l’avocat.

Les îles Turques-et-Caïques interdisent la possession et l’utilisation d’armes à feu et de munitions sans permis. Cela a conduit à l’arrestation d’au moins cinq Américains dans ce territoire britannique depuis décembre, dont M. Evans. Tous ces voyageurs ont déclaré avoir emporté des munitions par accident. C’est la même explication qu’a donnée l’élue républicaine de l’Indiana Victoria Spartz, après avoir été accusée d’avoir apporté un pistolet non chargé à l’aéroport international Washington-Dulles en Virginie, le 28 juin.

PHOTO BILL O’LEARY, THE WASHINGTON POST L’élue républicaine de l’Indiana Victoria Spartz a été accusée d’avoir apporté un pistolet non chargé à l’aéroport international Washington-Dulles le 28 juin.

C’est une tendance lourde chez les voyageurs américains. Le nombre d’armes à feu interceptées dans les aéroports américains augmente chaque année depuis dix ans (sauf en 2020, année où la COVID-19 a cloué au sol les avions). Cet été, les Américains voyagent en nombre record et certains apportent armes et munitions à l’aéroport.

Aux États-Unis, il est permis de voyager avec une arme non chargée et des munitions, mais dans un étui rigide, dans la soute à bagages. Il faut les déclarer au comptoir d’embarquement. Les emporter dans un bagage à main est illégal et dangereux pour les agents de l’Agence de la sécurité des transports (TSA) et les autres voyageurs, dit Alexa Lopez, porte-parole de la TSA.

Ce qu’ils disent le plus souvent, et je ne plaisante pas, c’est : “J’ai oublié que je l’avais dans mon sac.” Alexa Lopez, porte-parole de la TSA

Pas surprenant, dit Tim Carey, conseiller juridique et politique au Center for Gun Violence Solutions de l’Université Johns Hopkins : de plus en plus d’Américains possèdent des armes et les États sabrent leur réglementation. Selon un sondage Gallup de 2023, 30 % des adultes américains possèdent une arme à feu. En Europe, c’est 5 %, selon une enquête de la Commission européenne en 2013.

« Les pays étrangers sont justifiés de contrôler de près les Américains au sujet des armes à feu », constate M. Carey. Outre les îles Turques-et-Caïques, le Mexique poursuit cinq marchands d’armes américains qu’il accuse d’avoir facilité le trafic d’armes transfrontalier, note M. Carey.

Les ratés de la TSA

La Floridienne Sharitta Grier, arrêtée en arrivant aux îles Turques-et-Caïques, avait franchi les points de contrôle de la TSA sans problème, malgré des munitions dans un bagage à main. Les balles n’avaient pas été détectées à l’aéroport international d’Orlando, admet la TSA.

Même scénario pour Ryan Watson, de l’Oklahoma, appréhendé avec des munitions aux îles Turques-et-Caïques après avoir passé la sécurité de l’aéroport Will Rogers d’Oklahoma City. (La TSA y a changé ses procédures depuis et donné de la formation supplémentaire aux agents.)

M. Evans et sa femme « n’avaient aucune idée » de la loi des îles Turques-et-Caïques avant leur voyage de décembre.

PHOTO TED SHAFFREY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Un panneau avertit les voyageurs de ne pas apporter d’armes à feu au point de contrôle de l’aéroport international d’Orlando.

Michael Lee Evans, qui a plusieurs problèmes de santé, a été entendu pendant des mois et a finalement été condamné à 33 semaines de prison avec sursis. Un autre Américain arrêté aux îles Turques-et-Caïques, Bryan Hagerich, qui habite la Pennsylvanie, a passé plus de 100 jours dans une prison surpeuplée et dans des appartements loués d’urgence avant d’être condamné à une peine de 52 semaines avec sursis.

Aux États-Unis, des campagnes GoFundMe ont permis de réunir des fonds et de sensibiliser l’opinion publique à la situation d’Américains arrêtés. La plupart d’entre eux ont payé des amendes et écopé de peines avec sursis.

En 2023, les armes à feu détectées à la sécurité des aéroports américains ont atteint un record : 6737, dont 93 % étaient chargées. Du 1er janvier au 31 mars 2024, la TSA en a intercepté 1503.

Que ce soit intentionnel ou pas, se faire pincer à l’aéroport avec une arme à feu a des conséquences. L’arme n’est pas confisquée, mais la TSA appelle la police, qui peut infliger des amendes ou lancer des accusations au criminel pouvant conduire à une peine de prison, selon les États.

L’assouplissement des lois a un impact

Entre 2019 et 2021, 7,5 millions d’Américains ont acheté une arme à feu neuve. Mais la majorité des acheteurs en avait déjà une. En moyenne, environ 1,9 million d’armes à feu ont été achetées chaque mois entre janvier 2020 et avril 2021. Seulement 300 000 d’entre elles ont été achetées par des gens qui n’en avaient pas.

« Depuis la COVID, il y a des millions d’armes à feu excédentaires dans ce pays qui en était déjà inondé », observe Michael D. Anestis, professeur à l’École de santé publique Rutgers et directeur exécutif du New Jersey Gun Violence Research Center. « S’il y a plus d’armes à feu, il y a plus de risques que quelqu’un apporte, par distraction ou pas, une arme à feu à un point de contrôle de la TSA. »

Une décision de la Cour suprême datant de 2022 permet de poursuivre tout État voulant réglementer ou limiter le port d’armes à feu en public.

« Les États les plus proarmes ont supprimé pratiquement toutes leurs réglementations ou adopté des lois interdisant toute réglementation future », dit M. Carey. L’assouplissement des lois et le relâchement des habitudes de rangement impliquent que « plus d’armes à feu vont apparaître là où il ne devrait pas y en avoir ».

Ainsi, les voyageurs arrêtés aux îles Turques-et-Caïques habitent tous des États où la réglementation sur les armes à feu est peu contraignante, explique M. Carey. La Pennsylvanie, l’Oklahoma et la Virginie n’ont pas d’exigences en matière d’entreposage et n’exigent aucun permis pour l’achat d’armes à feu, selon les groupes de pression pour le contrôle des armes à feu.

Cet article a d’abord été publié dans le Washington Post.

Lisez cet article dans sa version originale (en anglais ; abonnement requis)