(Washington) Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou s’est rendu jeudi à la Maison-Blanche pour discuter de la guerre à Gaza – et de la possibilité de parvenir à un accord de cessez-le-feu – avec le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris. Cette dernière a promis de ne pas rester « silencieuse » face aux souffrances des civils

Aamer Madhani Associated Press

Ce qu’il faut savoir « Il est temps » que l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas « soit conclu », a déclaré jeudi la vice-présidente américaine Kamala Harris, après une rencontre à Washington avec le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, assurant avoir exprimé sa « vive inquiétude » concernant les victimes civiles.

« Nous ne pouvons pas détourner le regard face à ces tragédies. Nous ne pouvons pas nous permettre de devenir insensibles à la souffrance et je ne resterai pas silencieuse », a ajouté la candidate démocrate à l’élection présidentielle, au 10e mois de la guerre à Gaza.

La première visite de M. Nétanyahou à la Maison-Blanche depuis 2020 survient à un moment de pression croissante en Israël et aux États-Unis pour trouver une fin à la guerre de neuf mois qui a fait plus de 39 000 morts à Gaza et quelque 1200 morts en Israël. Des dizaines d’otages israéliens croupissent toujours en captivité au Hamas.

M. Biden a réitéré, lors de leur réunion dans le bureau Ovale, ses appels à Israël et au Hamas pour qu’ils acceptent rapidement un accord de cessez-le-feu qui ramènerait les otages restants chez eux, selon le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby. Les responsables de la Maison-Blanche rapportent que les négociations sont en phase finale, mais que certains problèmes doivent être résolus.

M. Nétanyahou, dont le plus récent passage à la Maison-Blanche a eu lieu lorsque l’ancien président Donald Trump était au pouvoir, se rendra vendredi en Floride pour rencontrer le candidat républicain à la présidentielle.

La relation entre M. Nétanyahou et M. Biden a connu des hauts et des bas au fil des ans. M. Nétanyahou, lors de ce qui sera probablement sa dernière réunion à la Maison-Blanche avec M. Biden, a évoqué les quelque 40 années où ils se connaissent et a remercié le président pour ses services.

PHOTO JIM WATSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Il s’agit de la première visite du premier ministre israélien à la Maison-Blanche

« De fier sioniste juif à fier sioniste irlandais-américain, je tiens à vous remercier pour 50 ans de service public et 50 ans de soutien à l’État d’Israël », a affirmé M. Nétanyahou à M. Biden au début de leur réunion.

Après leurs entretiens, MM. Biden et Nétanyahou ont rencontré les familles des otages américains.

Signal d’un changement de politique

PHOTO JULIA NIKHINSON, ASSOCIATED PRESS La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris

Kamala Harris a donné jeudi le signal d’un possible changement majeur dans la politique américaine à l’égard de Gaza, promettant de ne pas rester « silencieuse » face aux souffrances des civils et insistant sur la nécessité de conclure un accord de paix sans tarder.

Loin des habitudes du président sortant Joe Biden, qui privilégie avec Israël les pressions en coulisses, la vice-présidente a déclaré, après avoir rencontré M. Nétanyahou, qu’il était temps de mettre un terme à la guerre « dévastatrice ».

« Ce qui s’est passé à Gaza au cours des neuf derniers mois est dévastateur », a-t-elle déclaré, évoquant les « enfants morts » et les « personnes désespérées et affamées fuyant pour se mettre à l’abri ».

« Nous ne pouvons pas détourner le regard de ces tragédies. Nous ne pouvons pas nous permettre de devenir insensibles à la souffrance et je ne resterai pas silencieuse », a-t-elle ajouté devant la presse.

L’ex-sénatrice, âgée de 59 ans et engagée dans la course à la Maison après le retrait de Joe Biden le week-end dernier, a expliqué avoir insisté auprès de M. Nétanyahou sur la situation désastreuse lors de cette rencontre « franche ».

Elle lui a demandé de conclure un accord de cessez-le-feu et de libération des otages avec le Hamas afin de mettre fin à la guerre déclenchée par l’attaque du mouvement palestinien contre Israël le 7 octobre.

« Comme je viens de le dire au premier ministre Nétanyahou, il est temps de conclure cet accord », a-t-elle déclaré.

Mme Harris a également appelé à la création d’un État palestinien, à laquelle s’oppose le premier ministre israélien.

Un discours qui tranche avec l’image de grande cordialité affichée par Joe Biden et Benyamin Nétanyahou plus tôt dans la journée, même si les deux hommes entretiennent des relations notoirement compliquées.

Pressions et manifestation

M. Nétanyahou traverse sa propre période politique délicate. Il fait face à la pression des familles des otages exigeant un accord de cessez-le-feu pour ramener leurs proches chez eux et des membres d’extrême droite de sa coalition gouvernementale qui exigent qu’il s’oppose à tout accord qui pourrait empêcher les forces israéliennes d’éliminer le Hamas.

M. Nétanyahou, dans un discours enflammé devant une session conjointe du Congrès mercredi, a présenté une défense vigoureuse de la conduite d’Israël pendant la guerre et a fustigé les accusations de crimes de guerre israéliens portées par la Cour pénale internationale. Il a fait valoir qu’Israël, dans sa lutte contre le Hamas soutenu par l’Iran, maintenait effectivement « les Américains en retrait tout en protégeant nos intérêts communs au Moyen-Orient ».

Le premier ministre israélien a utilisé son discours pour féliciter M. Biden pour le soutien de son administration au lendemain de l’attaque du 7 octobre, mais il a également souligné les mesures prises par Donald Trump au cours de ses quatre années de mandat qui ont profité à Israël, notamment la reconnaissance de la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan, la lutte contre l’agression iranienne et le déplacement de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem.

PHOTO ANDREW THOMAS, AGENCE FRANCE-PRESSE Des manifestants ont dénoncé la visite de Benyamin Nétanyahou à la Maison-Blanche alors qu’Israël continue de mener des frappes dans la bande de Gaza, où le bilan s’approche de 40 000 morts.

Des manifestants massés près de la Maison-Blanche, jeudi, ont scandé « Arrêtez Nétanyahou » et ont brandi une effigie du premier ministre avec du sang sur les mains et portant une combinaison orange. Un petit nombre de contre-manifestants portaient des drapeaux israéliens autour des épaules.

Mme Harris est indignée jeudi que certains manifestants aient rédigé des graffitis pro-Hamas dans les zones proches du Capitole américain, exprimé leur soutien aux combattants du groupe terroriste et brûlé un drapeau américain à la gare Union.

« Les graffitis et les discours pro-Hamas sont odieux et nous ne devons pas les tolérer dans notre pays, a dénoncé Mme Harris dans un communiqué. Je condamne l’incendie du drapeau américain. Ce drapeau est un symbole de nos idéaux les plus élevés en tant que nation et représente la promesse de l’Amérique. Il ne devrait jamais être profané de cette façon. »