Procès pour corruption Le sénateur démocrate Robert Menendez reconnu coupable

(New York) L’influent sénateur démocrate des États-Unis Robert Menendez, chez qui avaient été retrouvés liasses de billets et lingots d’or, a été reconnu coupable mardi à son procès fédéral à New York pour corruption, dans une affaire en lien avec l’Égypte et le Qatar.