(Washington) Un Américain condamné à mort pour le meurtre d’une octogénaire en 1998 est en instance d’exécution mardi au Texas, dans le sud des États-Unis.

Agence France-Presse

Ruben Gutierrez, 47 ans, a été condamné à mort en 1999 pour le meurtre d’une gestionnaire de parc résidentiel de maisons mobiles, Escolastica Harrison, 85 ans, qu’il était venu dévaliser avec deux complices à Brownsville.

Il se dit innocent, réclamant en vain depuis plus de dix ans l’analyse d’échantillons ADN recueillis sur le lieu du crime qui pourraient le disculper. Ruben Gutierrez assure qu’il n’est pas entré dans le maisons mobiles, contrairement à ses complices, et qu’il ignorait leur intention de tuer la victime, frappée et lacérée de coups de couteau.

Si l’exécution a lieu, ce sera la troisième depuis le début de l’année au Texas et la dixième aux États-Unis, outre celle annulée in extremis le 28 février dans l’Idaho (nord-ouest), faute d’avoir pu administrer au condamné la solution mortelle dans le délai légal.

Les trois accusés étaient poursuivis pour avoir planifié de voler l’octogénaire qui, par méfiance envers les banques, gardait chez elle quelque 600 000 dollars, selon des documents judiciaires. Chacun a rejeté le meurtre sur les deux autres.

Des deux coprévenus de Ruben Gutierrez, l’un a plaidé coupable et purge une peine de prison à perpétuité et l’autre, libéré sous caution, est en fuite. Ses avocats font valoir qu’il n’existe aucune preuve matérielle de sa présence sur le lieu du crime et qu’il n’est passé aux aveux que face à la menace de la police d’arrêter sa femme et de placer ses enfants en foyer.

L’ultime recours du condamné devant la justice du Texas a été rejeté et ses avocats ont saisi la Cour suprême des États-Unis, qui doit trancher dans les prochaines heures. L’exécution de Ruben Gutierrez a déjà été reportée in extremis plusieurs fois pour d’autres motifs.

Au total, 24 exécutions ont été réalisées aux États-Unis en 2023, toutes par injection létale.

La peine de mort a été abolie dans 23 États américains sur 50. Six autres (Arizona, Californie, Ohio, Oregon, Pennsylvanie, et Tennessee) observent un moratoire des exécutions sur décision du gouverneur.