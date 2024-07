(Chicago) Des tempêtes qui ont accouché de nombreuses tornades ont traversé l’Iowa, l’Illinois ― y compris Chicago ― et l’Indiana lundi, renversant des arbres et des poteaux électriques et coupant l’électricité à plus de 460 000 clients et entreprises. Dans l’Indiana, une femme est morte quand un arbre est tombé sur une maison, ont indiqué les autorités.

Associated Press

Une femme de 44 ans est morte lundi soir à Cedar Lake, dans l’Indiana, selon le bureau du coroner du comté de Lake.

Quelques tornades ont été signalées, mais les vents destructeurs dans l’Iowa, l’Illinois et l’Indiana constituaient la principale préoccupation, a déclaré Roger Edwards, prévisionniste en chef du Centre de prévision des tempêtes du Service national de météorologie. De nombreuses rafales ont été enregistrées entre 120 et 145 kilomètres/heure, ainsi qu’une rafale de 162 km/h dans le comté d’Ogle, dans l’Illinois, a indiqué M. Edwards.

Le Service national de météorologie a confirmé qu’une tornade avait frappé Des Moines, dans l’Iowa, alors que des orages se sont abattus sur la ville lundi après-midi et dans la nuit. La police de Des Moines a répondu à des appels concernant des poteaux électriques qui s’étaient apparemment cassés en deux.

Les tempêtes se sont ensuite déplacées vers l’est jusqu’au nord de l’Illinois, y compris la région de Chicago, qui a fait l’objet de nombreuses alertes à la tornade, de vents et de pluies torrentielles. De multiples tornades ont été signalées le long de la ligne de tempête qui a traversé la ville, selon le Service national de météorologie, qui a prévu d’étudier un certain nombre de zones à la suite de ces rapports.

Le site poweroutage.us rapportait mercredi matin 260 000 pannes dans l’Illinois, 44 000 dans l’Indiana, 28 000 au Michigan, 32 000 en Pennsylvanie, 24 000 dans l’État de New York et 12 000 dans l’Iowa.

Le service de police de Joliet, dans l’Illinois, a prévenu lundi soir que de nombreuses lignes électriques sont tombées dans toute la ville à la suite de la tempête de ce soir. Il a ajouté que de nombreuses routes sont partiellement ou complètement bloquées par des arbres ou des branches d’arbres. La ville est située à environ 56 kilomètres au sud-ouest de Chicago.

Le service météorologique national de Chicago a dû se mettre à l’abri pendant un certain temps et a signalé plus tard des dégâts importants dans la ville. L’agence a signalé des vitesses de vent dans la région allant jusqu’à 120 kilomètres/heure.

Une alerte aux crues soudaines a également été lancée dans la région de Chicago jusqu’au début de la journée de mardi. Aucune inondation majeure n’a été signalée jusqu’à mardi matin. L’aéroport international O’Hare de Chicago a fait état de 81 annulations de vols depuis mardi matin et l’aéroport international Midway de huit annulations.