Accusé de corruption Le jury délibère au procès du sénateur Menendez

(New York) Le jury est parti délibérer vendredi au procès fédéral à New York de l’influent sénateur démocrate Robert Menendez, accusé de corruption et d’avoir usé de son influence au profit de chefs d’entreprise, de l’Égypte et du Qatar, ont annoncé des médias américains.