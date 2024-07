La plus jeune femme de l’histoire américaine élue à la Chambre des représentants était qualifiée de « modérée » il y a moins de 10 ans. Aujourd’hui, Elise Stefanik se décrit sur Twitter comme une « ultra-MAGA, et fière de l’être ». La représentante d’un district limitrophe du Québec est devenue une figure influente du Parti républicain.

Elise Stefanik Républicaine

Représentante à la Chambre des représentants

21 e district de New York

district de New York Âge : 40 ans

Élue pour la première fois en 2014

Siège en jeu aux élections de novembre

Pourquoi on en parle

La politicienne de 40 ans est perçue depuis quelques mois comme une potentielle colistière de Donald Trump – sans être la candidate la plus probable selon les analystes, elle reste la femme la mieux positionnée pour y accéder. La représentante du 21e district de New York, dans le nord de l’État, compte parmi les élus républicains les plus haut placés à la Chambre, comme membre du leadership du parti. Elle a accédé à la liste du Time des 100 personnalités les plus influentes du monde en 2024.

Elise Stefanik représente aussi un phénomène répandu dans les rangs républicains : se montrant d’abord critique à l’égard de Donald Trump, elle en est devenue une alliée féroce après sa victoire à la présidentielle de 2016.

Parcours

Elise Stefanik est née à Albany le 2 juillet 1984. Aînée de deux enfants, la diplômée de Harvard a rejoint l’équipe du président George W. Bush en 2006, comme aide, notamment au conseil sur les politiques intérieures. Elle a passé trois ans à la Maison-Blanche, et a travaillé à la campagne présidentielle de Mitt Romney en 2012.

Qu’a-t-elle retenu de la défaite du républicain ? Un manque d’inclusivité et d’ouverture du parti, a-t-elle écrit dans un rapport.

Elle s’est fait élire en 2014, à l’âge de 30 ans. Son mandat de deux ans a été reconduit à cinq reprises par les électeurs. Elle a ensuite gravi les échelons, jusqu’à accéder en 2021 à la quatrième position du parti à la Chambre, comme responsable de l’organisation des élus.

Tournant

« Ce qui se démarque, pour moi, c’est son ascension rapide pour devenir une telle figure nationale du Parti républicain », estime Harvey Schantz, professeur au département de science politique de l’Université de l’État de New York à Plattsburgh.

Elise Stefanik a travaillé fort à la Chambre, siégeant à plusieurs comités et caucus, notamment sur l’éducation et le service militaire. Mais un évènement l’a précipitée sur le devant de la scène publique : son appui à Donald Trump lors de sa procédure de destitution de 2019.

« Une nouvelle étoile républicaine », avait alors tweeté Donald Trump – une reconnaissance publique importante et remarquée par sa base, qui a permis à la jeune politicienne d’amasser 3,2 millions US de donateurs en trois mois en 2019, selon la BBC.

Controverses

Des critiques reprochent à la politicienne de changer d’idée au gré du vent politique.

« Les commentaires déplacés et offensants de Donald Trump sont répréhensibles », avait réagi Elise Stefanik en octobre 2016, lorsque ses commentaires sur les femmes à un animateur d’Access Hollywood avaient été rendus publics. Or, elle est devenue une de ses grandes partisanes après son élection, allant jusqu’à soutenir les allégations non fondées de fraude électorale.

« Elle a vu que ses électeurs soutenaient Trump et que c’était prudent, politiquement, de le soutenir », analyse M. Schantz.

Ses propos sur les « immigrants illégaux », qui seraient naturalisés pour permettre aux « démocrates radicaux » d’obtenir une majorité permanente, lui ont aussi valu des accusations de promouvoir la théorie suprémaciste du « grand remplacement ».

Faits d’armes

Elise Stefanik est aussi reconnue pour sa promotion du travail politique des femmes. Elle a créé un comité d’action politique pour favoriser le recrutement des candidates au Parti républicain, en promouvant leur candidature et en les finançant. « Elle a réussi à faire augmenter le nombre de femmes républicaines à la Chambre des représentants, et ça lui a apporté encore plus de notoriété », note M. Schantz.

Le nombre de femmes républicaines élues à la Chambre des représentants a battu un record en 2022, passant à 32. Les élues démocrates restent plus nombreuses, proportionnellement.

Elle fait aussi partie des 47 représentants républicains qui ont voté en faveur d’une loi permettant le mariage entre conjoints du même sexe.

Avec la BBC, la NPR et The Washington Post