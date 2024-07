(New York) Le jury est parti délibérer vendredi au procès fédéral à New York de l’influent sénateur démocrate Robert Menendez, accusé de corruption et d’avoir usé de son influence au profit de chefs d’entreprise, de l’Égypte et du Qatar, ont annoncé des médias américains.

Jugé avec deux chefs d’entreprise du New Jersey, tandis qu’un troisième a plaidé coupable, le sénateur de 70 ans comparaît depuis deux mois pour plus d’une quinzaine de chefs d’accusation, qui lui font risquer jusqu’à 20 ans de prison s’il est condamné.

Son épouse, Nadine Arslanian Menendez, sur laquelle les avocats du sénateur ont tenté de faire porter le chapeau, est aussi poursuivie, mais doit être jugée séparément car elle doit être soignée pour un cancer du sein.

Bob Menendez est un vieux routier de la politique américaine, ancien président de la puissante commission des Affaires étrangères du Sénat dont il a démissionné à cause de cette affaire, « un cas classique de corruption à grande échelle », selon l’accusation.

Entre 2018 et 2023, « il a mis son pouvoir en vente », a ajouté, lors de son réquisitoire, l’un des procureurs fédéraux de Manhattan, Paul Monteleoni.

Le procureur a décrit par le menu les découvertes des enquêteurs lors d’une perquisition au domicile du couple en juin 2022 : 480 000 dollars en liquide dans des enveloppes cachées dans des armoires, vêtements ou coffre-fort, auxquels s’ajoutent 70 000 dollars retrouvés dans un coffre-fort appartenant à Nadine Menendez, ou encore 13 lingots d’or.

Selon l’accusation, le sénateur d’origine cubaine a interféré dans la nomination d’un nouveau procureur au New Jersey pour obtenir l’abandon de poursuites contre deux des trois chefs d’entreprise poursuivis dans le dossier, Fred Daibes et José Uribe.

Dans une affaire où s’entremêlent influence internationale et relations d’affaires, il aurait aussi tenté de peser pour débloquer une aide militaire à l’Égypte, tout en cherchant à protéger le monopole sur l’importation de viande halal accordé par le gouvernement égyptien à un troisième entrepreneur poursuivi, Wael Hana.

Robert Menendez, qui a plaidé non coupable de toutes les charges, est notamment accusé de corruption, trafic d’influence au profit de l’Égypte et du Qatar, ainsi que d’avoir agi comme agent d’un gouvernement étranger.

Ses avocats ont nié son implication en faisant notamment valoir que l’épouse du sénateur le tenait à l’écart de ses affaires.

Membre de l’aile droite du parti démocrate, il a été un farouche opposant à la normalisation des relations américaines avec Cuba, partisan d’une ligne intransigeante vis-à-vis du Venezuela et de la Chine, et défenseur d’Israël.