(Marshfield) Les restes de l’ouragan Béryl ont provoqué des inondations dans le Vermont jeudi, un an après que des pluies catastrophiques aient inondé certaines parties de l’État.

Lisa Rathke Associated Press

Des routes ont été inondées, emportées ou recouvertes de débris dans le Vermont en raison des fortes pluies qui balaient l’État depuis mercredi. Des sauvetages ont été signalés mercredi soir et certaines communautés ont reçu des ordres d’évacuation.

Les zones du centre du Vermont, qui ont été durement touchées par les inondations de juillet dernier, ont subi les dégâts les plus importants. Des routes et des maisons auraient été inondées dans la ville de Barre.

Béryl, qui a atteint le Texas lundi en tant qu’ouragan de catégorie 1, était un cyclone post-tropical qui a provoqué des tornades et des inondations depuis les Grands Lacs jusqu’au nord de la Nouvelle-Angleterre, après avoir privé d’électricité des millions de personnes dans la région de Houston.

Certaines parties du nord de l’État de New York et de la Nouvelle-Angleterre, y compris le Vermont, restaient sous surveillance ou alerte aux inondations tôt jeudi. Des orages associés à Béryl sont prévus sur une grande partie de la côte Est jusqu’à vendredi, selon le Service national de météorologie.

Dans le Vermont, le service météorologique a prévenu mercredi que la tempête « ne sera pas comparable aux inondations catastrophiques de juillet dernier, mais qu’elle posera tout de même de réels dangers là où se produiront des crues soudaines ».

Dans une mise à jour mercredi soir, le service de gestion des urgences du Vermont a indiqué qu’il y avait eu un nombre indéterminé d’évacuations et de fermetures de routes en raison des inondations, principalement dans la partie centrale de l’État.

« Les habitants du Vermont et les visiteurs sont encouragés à chercher un terrain plus élevé si les eaux de crue s’approchent », précise le communiqué.

Les équipes de secours et la Garde nationale sont prêtes à intervenir, selon l’agence.

Le Vermont, situé loin à l’intérieur des terres, a néanmoins l’expérience du temps tropical. La tempête tropicale Irène a déversé presque 30 centimètres de pluie sur certaines parties du Vermont en 24 heures en 2011. Elle avait fait six morts dans l’État, emporté des maisons sur leurs fondations et endommagé ou détruit plus de 200 ponts et 500 kilomètres d’autoroutes.

Béryl est responsable d’au moins sept décès aux États-Unis (un en Louisiane et six au Texas) et d’au moins onze dans les Caraïbes. Selon PowerOutage.us, plus de 1,3 million de foyers et d’entreprises du Texas étaient toujours privés d’électricité jeudi matin, contre un pic de plus de 2,7 millions lundi.

La tempête a causé au moins 3,3 milliards US de dégâts aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes, selon Karen Clark & Company, une société basée à Boston qui travaille avec des compagnies d’assurance pour estimer le coût des catastrophes.

Elle a calculé jeudi une estimation rapide de 2,7 milliards US pour les pertes américaines assurées par des particuliers, ainsi que 510 millions US dans les Caraïbes et 90 millions US au Mexique. Cette estimation ne concerne que les biens assurés et ne tient pas compte des habitations couvertes par le programme national d’assurance contre les inondations, de sorte que les pertes totales seront plus élevées.