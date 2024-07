(New York) Les avocats de Donald Trump exhortent le juge chargé de l’affaire du paiement dissimulé à Stormy Daniels, à New York, à annuler sa condamnation et à classer l’affaire à la suite de la récente décision de la Cour suprême sur l’immunité présidentielle.

Michael R. Sisak et Jennifer Peltz Associated Press

Les avocats de l’ancien président ont écrit dans des documents rendus publics jeudi que les procureurs se sont précipités pour juger Trump en avril et en mai, alors que la Haute Cour étudiait encore ses demandes d’immunité.

Plutôt que d’attendre les directives de la Cour suprême, les procureurs se sont moqués avec arrogance des requêtes d’immunité du président Trump et ont insisté pour se précipiter vers le procès. Todd Blanche et Emil Bove, les avocats de Trump

« Votre Honneur a désormais le pouvoir de remédier à ces injustices, et le tribunal a le devoir de le faire à la lumière de la décision de la Cour suprême », ont-ils renchéri.

Trump devait initialement être condamné jeudi, mais le prononcé de sa sentence est suspendu jusqu’à ce que le juge de première instance, Juan M. Merchan, se prononce sur la possibilité d’annuler la condamnation de l’ancien président américain pour falsification de dossiers afin de dissimuler un potentiel scandale sexuel.

Le juge Merchan a annoncé qu’il se prononcerait sur la demande de la défense le 6 septembre et qu’il condamnerait Trump le 18 septembre, « si cela est encore nécessaire ». Les procureurs ont jusqu’au 24 juillet pour répondre aux arguments de la défense.