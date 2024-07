Près de 1,7 million de foyers et d’entreprises du Texas étaient toujours privés d’électricité mercredi matin, contre un pic de plus de 2,7 millions lundi, selon le site PowerOutage.us.

PHOTO MERIDITH KOHUT, THE NEW YORK TIMES

Les restes de l’ouragan Béryl ont donné naissance à au moins une tornade et menaçaient de provoquer des inondations mercredi, alors que le système se dirigeait vers le Canada et le nord-est des États-Unis, après avoir privé d’électricité des millions de personnes dans la région de Houston.

Associated Press

Béryl, qui a frappé le Texas lundi en tant qu’ouragan de catégorie 1, était un cyclone post-tropical en milieu de journée mercredi et était centré sur le sud-est du Michigan avec des vents maximums soutenus de 45 kilomètres/heure, selon le Service national de météorologie.

Une veille d’inondation était en vigueur pour certaines parties de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, de New York, du Vermont, du New Hampshire et du Maine, et des alertes à la pluie ont été émises pour certaines parties du sud du Canada. La tempête a déversé entre 7,6 et 15,2 centimètres de pluie dans le nord de l’Indiana, saturant le sol et rendant les arbres aux vents violents prévus pour mercredi après-midi.

Certaines parties du nord de l’État de New York et de la Nouvelle-Angleterre pourraient recevoir de fortes pluies mercredi, a prévenu Bob Oravec, prévisionniste au service météorologique. Après jeudi, seules quelques averses sont attendues en Nouvelle-Angleterre.

Une tornade a touché mardi le comté de Posey, dans le sud-ouest de l’Indiana, selon les autorités. La tempête a fait s’effondrer une grande partie d’un entrepôt, arraché des toits, fait dérailler des wagons de train et endommagé des maisons mobiles. Aucun blessé n’a été signalé.

