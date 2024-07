Cinq journées consécutives de 46 degrés Celsius et plus

(Las Vegas) Habitués à faire fi de la chaleur, les habitants de Las Vegas ont désormais les yeux rivés sur le thermomètre, car la ville du désert est en passe d’établir mercredi le record du plus grand nombre de jours consécutifs à plus de 46,1 degrés Celsius dans le cadre d’une vague de chaleur persistante qui continuera à faire rôtir une grande partie des États-Unis jusqu’au week-end.

Ken Ritter et Christopher Weber Associated Press

Mardi, Las Vegas a de nouveau flirté avec le record de température de 48,8 C atteint dimanche, mais s’est contentée d’une nouvelle marque quotidienne de 48,3 C qui a pulvérisé l’ancien record de 46,6 C établi à la même date en 2021. Les prévisionnistes estiment que la ville atteindra probablement un cinquième jour consécutif au-dessus de 46,1 C mercredi.

Même selon les normes du désert, la cuisson prolongée que connaît la plus grande ville du Nevada est presque sans précédent.

« Il s’agit de la vague de chaleur la plus extrême jamais enregistrée à Las Vegas depuis 1937 », a déclaré le météorologue John Adair, qui travaille depuis trente ans au bureau du Service national de météorologie dans le sud du Nevada.

La température maximale de mardi a égalé la marque de quatre jours consécutifs au-dessus de 46,1 C établie en juillet 2005. Selon M. Adair, ce record pourrait être prolongé jusqu’à vendredi.

Les autorités sanitaires ont insisté sur le fait qu’il fait dangereusement chaud.

« Même les personnes d’âge moyen qui sont apparemment en bonne santé peuvent souffrir de maladies liées à la chaleur lorsqu’il fait si chaud que le corps a du mal à se refroidir », a averti Alexis Brignola, épidémiologiste au district sanitaire du sud du Nevada.

La vague de chaleur torride qui s’abat sur une grande partie des États-Unis a également entraîné des températures quotidiennes record dans l’Oregon, où l’on soupçonne qu’elle a causé six décès, a indiqué mardi le bureau du médecin légiste de l’État. Plus de 161 millions de personnes aux États-Unis étaient en alerte canicule mardi, en particulier dans les États de l’Ouest.

Le retour d’une chaleur torride dans la région de Houston a aggravé la situation des personnes toujours privées d’électricité depuis que l’ouragan Béryl s’est abattu sur le Texas, laissant les habitants à la recherche d’endroits pour se rafraîchir et faire le plein d’énergie, alors que les pannes prolongées mettent à rude épreuve l’une des plus grandes villes du pays.

Plus de 1,7 million de foyers et d’entreprises étaient toujours privés d’électricité mercredi matin, contre un pic de plus de 2,7 millions lundi, selon PowerOutage.us.

Mardi, les températures maximales dans la région de Houston ont de nouveau surpassé 32,2 degrés Celsius, avec une humidité qui donnait l’impression qu’il faisait encore plus chaud. Une chaleur et une humidité similaires sont attendues mercredi. Le Service national de météorologie a qualifié ces conditions de potentiellement dangereuses en raison de l’absence d’électricité et de climatisation.

Vallée de la Mort

Des dizaines de localités de l’Ouest ont battu ou égalé des records de chaleur au cours du week-end et devraient continuer à le faire tout au long de la semaine.

La chaleur a été tenue pour responsable de la mort d’un motocycliste dans le parc national de la Vallée de la mort. Mardi, dans la Vallée de la Mort, les touristes faisaient la queue pour prendre des photos devant un thermomètre géant affichant 55 C.

La Vallée de la Mort est considérée comme l’un des environnements les plus extrêmes au monde. La température la plus élevée jamais officiellement enregistrée sur Terre a été de 56,67 C en juillet 1913 dans la Vallée de la Mort, bien que certains experts contestent cette mesure et affirment que le véritable record est de 54,4 C, enregistré en juillet 2021 au même endroit.

Des records ont également été atteints mardi dans certaines parties de l’Oregon et de l’État de Washington, Portland atteignant 39,4 C et Salem et Eugene 40,5 C. Des températures d’au moins 38 C ont également été enregistrées dans l’Idaho.

Phoenix, qui a connu en moyenne la température la plus élevée jamais enregistrée au cours des huit premiers jours de juillet depuis 1885, a égalé mardi le record journalier de 46,6 C établi en 1958.

La température maximale de 41,1 C enregistrée mardi à Reno, au Nevada, a battu le record quotidien de 40 C établi en 2017 et a prolongé à quatre jours la plus longue série de températures de 40,5 C ou plus. Avant cette semaine, à une altitude de 1372 mètres, la ville n’avait jamais connu une telle chaleur pendant plus de deux jours consécutifs depuis 1888.

La vague de chaleur américaine survient alors que la température mondiale en juin a atteint un niveau record pour le 13e mois consécutif et a marqué le 12e mois consécutif où le monde a été plus chaud de 1,5 degré Celsius par rapport à l’ère préindustrielle, a déclaré le service climatique européen Copernicus. Selon les scientifiques, la majeure partie de cette chaleur, piégée par le changement climatique d’origine humaine, provient du réchauffement à long terme dû aux gaz à effet de serre émis par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel.

À Las Vegas, les hôtels et les casinos rafraîchissent leurs visiteurs à l’aide d’énormes climatiseurs. Mais pour les sans-abri et les autres personnes qui n’ont pas accès à un environnement sûr, les autorités ont mis en place des centres de rafraîchissement d’urgence dans les centres communautaires du sud du Nevada.

La semaine dernière, les pompiers de Henderson, dans le Nevada, ont été les premiers de la région à déployer ce que Madeleine Skains, porte-parole de la ville, a appelé des « nacelles polaires » utilisées pour refroidir une personne présentant les symptômes d’un coup de chaleur ou d’une urgence médicale connexe.

Mme Skains a indiqué que quatre véhicules, dont ceux des chefs de bataillon de cette ville de plus de 330 000 habitants, étaient équipés de ces dispositifs similaires à ceux utilisés pour la première fois il y a un mois à Phoenix. Ils peuvent être remplis d’eau et de glace pour immerger un patient dans de l’eau froide sur le chemin de l’hôpital.

La chaleur extrême et la sécheresse qui sévit depuis longtemps dans l’Ouest ont également asséché la végétation qui alimente les incendies de forêt.

Un nouvel incendie dans l’Oregon, baptisé « Larch Creek Fire », s’est rapidement étendu à plus de 12 kilomètres carrés mardi soir, les flammes ravageant les prairies du comté de Wasco. Des évacuations ont été ordonnées pour des maisons isolées à environ 24 kilomètres au sud de The Dalles.

En Californie, les pompiers luttaient contre au moins 18 incendies mardi, dont un feu de 109 kilomètres carrés qui a provoqué des ordres d’évacuation pour environ 200 résidences dans les montagnes du comté de Santa Barbara. Le Lake Fire n’était contenu qu’à 16 % et les prévisionnistes ont mis en garde contre une « combinaison volatile » de forte chaleur, de faible humidité et de vents du nord-ouest se développant en fin de journée.

Au nord-est de Los Angeles, l’incendie Vista, d’une superficie de 5 km², a dévoré des arbres dans la forêt nationale de San Bernardino et a provoqué un énorme panache de fumée visible dans toute la région.

Le Service national de météorologie a annoncé qu’il prolongeait les alertes à la chaleur excessive dans la majeure partie du sud-ouest des États-Unis jusqu’à samedi matin.

« Ce n’est pas encore fini », a prévenu le service de Reno.