(Houston) Plusieurs États du centre et du nord-est des États-Unis sont en alerte aux inondations mardi avant le passage de la tempête Béryl, qui a déjà fait au moins huit morts dans le sud du pays.

Moisés ÁVILA Agence France-Presse

Après avoir traversé les Caraïbes en tant qu’ouragan, Béryl a touché lundi le sud des États-Unis, faisant au moins sept victimes au Texas et une en Louisiane, ont annoncé les autorités.

Béryl, rétrogradé en cyclone post-tropical, traverse désormais les États-Unis vers le nord-est, avec des risques de crue soudaine mardi soir autour de l’Ohio, relève les services météo américains (NWS), et se dirige mercredi vers la Nouvelle-Angleterre et le Canada.

Des tornades sont également possibles mardi dans certaines régions, a prévenu l’organisme.

Au nord, dans le comté de Benton en Louisiane, une femme est morte après qu’un arbre est tombé sur son domicile, a indiqué la police locale sur Facebook.

L’essentiel des dégâts est à déplorer au Texas, où près de deux millions de clients étaient jeudi soir privés d’électricité, selon le site poweroutage.us.

PHOTO DANIEL BECERRIL, REUTERS La tempête Béryl a touché lundi le Texas, charriant de fortes pluies qui ont provoqué inondations et coupures massives de courant.

Au moment où une terrible vague de chaleur frappe également le pays, ces coupures constituent l’aspect « le plus inquiétant », a déclaré dans un communiqué le président Joe Biden, qui souligne l’aide de l’État fédéral sur place, notamment en groupes électrogènes.

« Nous serons aux côtés des Texans aussi longtemps que nécessaire », a-t-il ajouté.

Arbres tombés

Quatre personnes sont décédées dans la région de Houston, selon le maire de cette grande ville du sud du Texas et la police locale.

Un employé de la police municipale est notamment décédé dans les inondations alors qu’il cherchait à se rendre à son travail, a détaillé le maire John Whitmire, précisant qu’une autre personne était morte dans un incendie provoqué par la foudre.

Deux autres décès liés à des chutes d’arbres avaient été annoncés plus tôt lundi par les autorités de la région.

PHOTO DANIEL BECERRIL, REUTERS Un chien arpente les eaux de crue à la suite de l’inondation.

Au Texas, plus de 2,4 millions de foyers et commerces restaient privés d’électricité lundi soir, selon le site poweroutage.us, et des habitants ont été évacués.

Avant d’atteindre les États-Unis, Béryl a provoqué au moins 10 décès dans les Caraïbes et au Venezuela, où il avait atteint la catégorie 5 sur l’échelle Saffir-Simpson des ouragans, soit la plus élevée.

Phénomène précoce

À Houston, des arbres déracinés et des poteaux électriques barraient les routes. Des voies restaient impraticables, car inondées.

« Pour une tempête de catégorie 1, c’est beaucoup de dégâts, c’est plus que ce à quoi nous nous attendions », a confié Rose Michalec, habitante de la ville. La clôture de sa maison, comme celles de ses voisins, a été arrachée par les récents vents.

PHOTO DANIEL BECERRIL, REUTERS Des voitures et des bâtiments partiellement submergés dans les eaux de crue. Des voies restaient impraticables, car inondées.

Dans l’aéroport principal de la ville, plus de 1100 vols ont été annulés lundi selon le site FlightAware, le Centre américain des ouragans (NHC) redoutant des tornades.

« Nous ne sommes qu’au début du mois de juillet et il est très rare que nous ayons une tempête de cette ampleur », a déploré Floyd Robinson, 76 ans, observant les dégâts causés par la tempête dans un parc du centre-ville, en partie englouti par les eaux.

Pour les scientifiques, le changement climatique, en réchauffant les eaux des océans, rend plus probable l’intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d’ouragans plus puissants.

Le long de la côte texane, des journalistes de l’AFP ont vu plusieurs maisons et bâtiments en bord de mer dont les toits avaient été emportés par les vents.

Il est extrêmement rare qu’un phénomène de cette puissance arrive aussi tôt dans la saison. Béryl est l’ouragan le plus précoce en 10 ans à toucher les États-Unis, selon l’expert Michael Lowry.

